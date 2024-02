Nossa Senhora da Cabeça: conheça santa que apareceu em 'Bom Dia, Verônica'

Quem assistiu "Bom Dia, Verônica" (Netflix) se deparou com menções a Nossa Senhora da Cabeça, incluindo um altar de culto na casa do Tenente Coronel Brandão. A santa, uma das versões da Virgem Maria, é cultuada na Espanha desde o século 13.

História de Nossa Senhora da Cabeça

O nome da santa nome vem do Pico da Cabeça, na região da Andaluzia, na Espanha. De acordo com a Arquidiocese de São Paulo, depois de participar das guerras entre os mouros e os reis de Castela, o pastor Juan de Rivas, mutilado e incapaz de empunhar armas, retirou-se para a Serra Morena para cuidar de um pequeno rebanho que possuía.

Na noite de doze de agosto de 1227, por volta da meia-noite, em meio a intensas luzes que brilhavam no monte da Cabeça, ele ouviu o som suave de uma campainha.

Superando o medo, ele se aproximou do Pico da Cabeça e avistou a Virgem Maria no meio de uma fogueira. A esplendorosa Senhora pediu-lhe que fosse até a cidade de Andújar e anunciasse a todos que era a vontade de Deus que um templo fosse construído ali.

Juan concordou em cumprir o pedido, mas expressou sua dúvida: ninguém acreditaria nele. Antecipando seus pensamentos, a Virgem teria lhe restaurado o braço perdido. Esse milagre serviria como prova para aqueles que duvidassem da veracidade de suas palavras.

Imagem de Nossa Senhora da Cabeça Imagem: JoseValReol/Wikimedia Commons

Quando surgiu na Espanha, a devoção a Nossa Senhora da Cabeça não estava inicialmente ligada à parte específica do corpo humano que o título mariano sugere. "Cabeça" era simplesmente o nome do monte onde Maria Santíssima foi avistada.

No Brasil, a santa costuma ser invocada para problemas relacionados ao cérebro. Fiéis que sofrem de cefaleia e mães com filhos enfrentando dificuldades escolares recorrem a ela em busca de solução para seus problemas.

A santa é celebrada todo dia 12 de agosto, remontando à data da sua primeira aparição.

A representação de Nossa Senhora da Cabeça varia ao redor do mundo. Na Espanha, ela é representada com pele escura, enquanto no Brasil é mais comum imagens que mostram a santa com pele branca.

A outra "Santa Cabeça"

A santa venerada na Espanha não é a única com o título de "Santa Cabeça". No Brasil, a história de Nossa Senhora de Santa Cabeça remonta a cerca de 1829, quando dois pescadores, nas águas do rio Tietê, encontraram em suas redes a cabeça de uma imagem de Nossa Senhora. As informações são do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Santa Cabeça.

Imagem da Santa Cabeça no Santuário Diocesano, em Cachoeira Paulista (SP) Imagem: J. P. Marques/Wikimedia Commons

Sem saber o que fazer com a descoberta, os pescadores presentearam José Corrêa, um comerciante gaúcho a caminho do Rio de Janeiro, que, ao passar pelo bairro do Paiol, pertencente à Paróquia de Silveiras, ofereceu-a a Joana de Oliveira. Esta senhora, com respeito e devoção, guardou a relíquia.

Com o tempo, Joana de Oliveira mudou-se para o bairro de Jataí, ligado à Paróquia de Cachoeira Paulista, levando consigo a imagem da santa, que colocou em um local especial de sua casa.

Desde então, centenas de pessoas da região visitavam a casa de Joana de Oliveira para orar e agradecer pelos milagres atribuídos à imagem. A casa tornou-se pequena para a multidão que vinha de todas as paróquias vizinhas para venerar Nossa Senhora.

O vigário de Jataí na época, Pe. João Graciano de Farias, aconselhou Silvéria de Oliveira, filha de Joana e guardiã da imagem, a arrecadar fundos para construir uma capela dedicada à veneração de Nossa Senhora, o que foi feito.

Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Santa Cabeça, em Cachoeira Paulista (SP) Imagem: J. P. Marques/Wikimedia Commons

Posteriormente, uma capela maior foi construída, mas também se tornou pequena. Finalmente, em 1928, a atual Igreja foi inaugurada por Mons. José Machado.

Esses relatos teriam sido transmitidos por João Joção de Oliveira, neto de Joana de Oliveira, de acordo com a memória popular da época, e foram registrados por Mons. José Machado, vigário da comunidade de 1917 a 1939.

Em 2010, o Santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça (anteriormente parte da Paróquia de Santo Antônio de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo) foi estabelecido por decreto do bispo diocesano Dom Benedito Beni dos Santos.

Oração a Nossa Senhora da Cabeça