Ministro da Economia italiano verá homólogo argentino no G20

BUENOS AIRES, 27 FEV (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, terá uma reunião bilateral com seu homólogo argentino, Luis Caputo, à margem da reunião ministerial do G20, entre esta quarta (28) e quinta-feira (29), em São Paulo.

Um comunicado do governo de Buenos Aires informou que Caputo também terá encontros com seus colegas da França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos.

Segundo a Argentina, a pasta está avançando com um programa drástico de reestruturação das contas públicas, com o principal objetivo de estabilizar a inflação e reequilibrar a dívida.

Paralelamente, o governo ultraliberal de Javier Milei visa lançar as bases para a recuperação por meio da desregulamentação do mercado e de um amplo programa de privatizações.

Por sua vez, a Itália demonstrou interesse em fortalecer as relações, com foco principalmente no setor de energia.

O presidente Javier Milei também se reuniu com a premiê Giorgia Meloni e o presidente Sergio Mattarella, em Roma.

(ANSA).

