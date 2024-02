Ministro da Economia da Itália fará reuniões de G20 e G7 em SP

SÃO PAULO, 27 FEV (ANSA) - A agenda do Ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, inclui uma reunião bilateral com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, à margem das reuniões do G7 e G20 que começam amanhã (28) em São Paulo, onde também está prevista a participação virtual do ministro ucraniano, Serhiy Marchenko.

A chegada ao Brasil, conforme comunicado pelo Ministério da Economia e Finanças italiano, está prevista para esta noite (27), e amanhã Giorgetti já presidirá a reunião ministerial do G7 juntamente com o governador do Banco da Itália, Fabio Panetta.

Outras reuniões bilaterais agendadas para o ministro incluem a conselheira federal suíça para as finanças, Karin Keller Sutter; o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn; o ministro da Economia argentino, Luis Caputo; e o da Coreia, Sangmok Choi. (ANSA).

