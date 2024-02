Melhores produtos e serviços impulsionam o desenvolvimento, não maiores subsídios: Ministro sueco

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- É preocupante que alguns países se concentrem mais na proteção do mercado interno do que no livre comércio internacional, disse Johan Forssell, ministro sueco de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional e Comércio Exterior, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

Forssell, que lidera a delegação sueca à 13ª Conferência Ministerial (MC13) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi, enfatizou o compromisso do país com o sistema de comércio internacional baseado em regras. "Mas, no mundo de hoje, também vemos mais tendências geopolíticas e também tendências com menos comércio livre e mais subsídios estatais", completou.

Trata-se de um desenvolvimento desafiador, especialmente para nações de médio porte que acreditam em inovação e comércio, observou o ministro.

Competitividade versus subsídios

"Acreditamos que é mais importante aumentar a competitividade e garantir que a nação que fornece os melhores produtos e serviços seja a vencedora, e não a nação que fornece os maiores subsídios", sugeriu o sueco. Segundo o ministro, do ponto de vista econômico, se sabe que subsídios não geram o desenvolvimento econômico desejado. "Portanto, esperamos que a MC13 seja o início de uma discussão na OMC sobre políticas comerciais e industriais", afirmou.

Falando sobre as prioridades da Suécia na Conferência, o ministro destacou o restabelecimento de um sistema de solução de controvérsias totalmente funcional, a conclusão da negociação de subsídios para a pesca e a extensão da moratória sobre as taxas alfandegárias para transmissões eletrônicas.

Emirados Árabes Unidos na MC13

A MC13 é uma reunião muito bem organizada, e todos têm grandes expectativas, que serão concretizadas, salientou o ministro sueco. "Damos as boas-vindas à presidência dos Emirados Árabes Unidos para este importante evento."

Johan Forssell lembrou que há muitas questões importantes que precisam ser resolvidas, o que, na opinião dele, não é fácil de fazer. No entanto, o fato de tantas nações se reunirem em Abu Dhabi e passarem alguns dias juntas é promissor, disse ao manifestar esperança de que todas as altas expectativas sobre decisões necessárias sejam alcançadas.

O ministro declarou também que Suécia e os Emirados Árabes Unidos gozam de relações bilaterais fortes. "Estamos em constante diálogo sobre as áreas de cooperação, incluindo os laços econômicos e as questões climáticas", concluiu.