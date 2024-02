Luzes de volta e loiro saudável: testamos máscara matizadora de O Boticário

Faço luzes há tanto tempo que nem lembro mais como é meu cabelo sem ser loiro. Há mais de uma década vivendo com o cabelo tingido, já tenho algumas estratégias para manter os fios hidratados e com a cor bonita.

Para deixar o cabelo sem pontas duplas e bem alinhado, costumo cortá-lo de uma a duas vezes por ano. A cada 20 dias, faço uma hidratação para manter os fios macios, afinal, tingir de loiro deixa o cabelo bem ressecado. Por fim, como não consigo fazer luzes mais de duas vezes no ano, preciso recorrer ao matizador para voltar à cor que consegui no cabeleireiro.

Estava há quatro meses sem usar máscara matizadora, desde da última vez que fiz luzes, e achei um produto que me ajudou bastante.

O que o matizador tem de bom?

Desamarela desde o 1º uso. Na primeira vez que eu usei o matizador de O Boticário fiquei surpresa ao ver as minhas luzes de volta. Fazendo luzes desde 2009, nunca tinha ficado mais de um mês sem usar esse tipo de máscara, por isso não estava satisfeita com a cor do cabelo.

Rende bastante. Já usei a máscara duas vezes e ainda não gastei quase nada da quantidade do matizador que vem dentro do pote.

Hidrata todo cabelo. Realmente o produto hidrata os fios por inteiro, inclusive até as pontas. Só quem tem cabelo tingido de loiro sabe o quanto as pontas ficam ressecadas com o tempo. Por isso, gostei quando vi meu cabelo todo hidratado.

Reparação imediata. Tanto a cor quanto a hidratação voltaram imediatamente após o primeiro uso. A máscara matizadora ainda trouxe brilho para o meu cabelo que andava bastante opaco.

Cheiroso. Meu cabelo ficou tão cheiroso depois que usei o produto, que até parecia que eu tinha acabado de sair do salão de cabeleireiro.

Pontos de atenção

Quantidade. Tive que aplicar uma quantidade generosa do produto em cada mecha para que cada uma ficasse realmente hidratada.

Preço. Em comparação com os concorrentes, o valor do produto acaba sendo um pouco salgado.

Cuidados de acordo com especialista

Todo tipo de coloração agride os fios do cabelo, porque existe a retirada dos pigmentos naturais para inserção de pigmentos artificiais. Com isso, os fios ficam mais fragilizados e é necessário fazer hidratação para recuperar a queratina perdida.

Quando a gente faz uma descoloração no fio, que já é fino, ele acaba ficando ainda mais fino, ou seja, vai ficar mais exposto às agressões do Sol. A indicação de cuidado vai depender bastante de cada tipo de cabelo e do tratamento que foi feito explica Alexandre Quites, visagista.

Alexandre conta porque o matizador, que usamos em casa e geralmente é usado no salão de cabeleireiro, ajuda a deixar o cabelo da forma que desejamos.

Com o passar do tempo, o cabelo vai oxidando por causa do Sol e das lavagens, com isso ele tende a ficar mais quente. O azul do pigmento do matizador ajuda porque neutraliza a cor quente que está naquele fio, aquela cor indesejada. Essa manutenção vai deixar o loiro um pouco mais frio, que é o desejo da grande maioria das brasileiras.

Em casa, a indicação é usar o matizador depois de um mês da coloração. O uso pode ser feito duas vezes na semana, durante 15 minutos no máximo a cada vez. A máscara não deve ser aplicada na raiz do cabelo para não deixá-la oleosa.

Conte três dedos da raiz e faça a aplicação e não deixe o produto mais de 15 minutos para que seu cabelo não fique azulado completa Alexandre.

Para quem é a máscara?

Se você faz luzes, essa máscara é para você, afinal o produto além de trazer a cor de volta, sem precisar fazer retoque, ainda deixa os fios hidratados e cheirosos.

