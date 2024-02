Testamos o balm labial com cheirinho que é viral: será que vale o hype?

Você já entrou na onda dos produtos de maquiagem com cheirinho? O programa de sábado (24) do "Lab da Beleza", nas redes sociais de Universa, testou um dos itens que investe nessa tendência e já viralizou no TikTok: o balm labial da linha Cuide-se Bem Feira, de O Boticário.

O produto está disponível para venda em diversos aromas de frutas. Com o efeito pH tint, o balm oferece um toque de cor conforme o pH da pele de cada um. Dá para aplicar nos lábios e nas bochechas.

Balm labial com cheirinho: como foi o teste?

No teste, Vanessa Rozan mostrou que o produto também serve como blush, além de colorir os lábios. No entanto, a versão com cheiro de banana não ofereceu muita cor à pele.

Fica linda a cor. Está concorrendo a uma chance de entrar na minha nécessaire fortíssima esse produto aqui. Entendi porque está esgotado, pessoal. É muito bom avalia Vanessa.

Ela também diz que, quando usado como blush, dá um efeito de pele viçosa. "Esse brilho de pele bem cuidada", comenta a pesquisadora.

Maquiagem com perfume: nove opções para testar

Selecionamos outras opções de produtos para os lábios que também deixam perfume, de marcas como Nivea, Koloss, Carmed e Vult. Confira adiante.

Hidratação prolongada.

Dermatologicamente testado.

Livre de óleos minerais.

Com ação antioxidante.

Oferece super hidratação.

Protege os lábios.

Com manteiga de cacau.

Reparador de lábios.

Antioxidante.

Tem vitamina E e óleo de rícino.

Proteção solar FPS 15.

Promete deixar os lábios macios e protegidos.

Com embalagem prática em bisnaga e bico dosador.

Formulado com óleo de jojoba e baobá.

Deixa lábios brilhantes e macios.

Tem óleos de oliva e amêndoa doce, ceras vegetais e vitamina E.

Nutre e age como antioxidante, segundo o fabricante.

Com manteigas de karité e oliva, que tem alto poder de hidratação.

Hidratação profunda e prolongada.

Contém óleos naturais e manteiga de Karité.

Vem em um formato prático de usar.

Possui fórmula com Vitamina E.

Atua na regeneração da pele dos lábios.

Protege os lábios contra os raios solares, com o FPS15.

Também tem FPS 15.

Contém Vitamina A, C e E.

Com manteiga de karité.

