Macron irá inaugurar Vila Olímpica dos Jogos de Paris nesta 5ª feira

O presidente da França, Emmanuel Macron, vai inaugurar a Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 na próxima quinta-feira, ao norte da cidade, informou o governo francês nesta terça-feira (27).

Macron estará presente na "entrega das chaves" por parte da empresa Solideo ao Comitê Organizador. A abertura formal do local será em julho, pouco antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que se encerram em setembro.

A Vila Olímpica, localizada às margens do Rio Sena entre Saint-Denis, Saint-Ouen e L'Île-Saint-Denis, contará com 2.800 habitações e quase 14.250 camas. Sua construção começou em outubro de 2021.

A Presidência da França afirmou cumpriu com o orçamento previsto com um custo adicional inferior a 3%, sem levar em conta a inflação. No total, foram gastos cerca de 2 bilhões de euros (R$ 12 milhões na cotação atual) nas obras.

Será um "manifesto ao ar livre para a cidade de baixo carbono de amanhã", disse um assessor do presidente.

