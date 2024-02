Lula anuncia plano de ampliar consignado: 'Criar um país de classe média'

O presidente Lula (PT) anunciou que o governo planeja ampliar a concessão de crédito consignado para todos os trabalhadores. Segundo Lula, o objetivo é fazer o dinheiro chegar às pessoas "mais humildes" e, assim, "criar um país de classe média".

O que aconteceu

Lula citou nova linha de consignado para todos os trabalhadores. O presidente, no entanto, não detalhou como a modalidade funcionaria. "Vamos anunciar mais coisa importante ainda. Vamos anunciar crédito consignado para o conjunto da classe trabalhadora brasileira", disse Lula ao jornalista Kennedy Alencar, no programa "É Notícia", da RedeTV!. A entrevista foi exibida nesta terça (27).

Com distribuição de riquezas, economia 'vai de vento em popa', disse. Lula criticou a concentração de renda, argumentando que muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas significa favela, desemprego, analfabetismo e miséria. "Quando todo mundo tem um pouco, todo mundo consome, todo mundo compra, todo mundo investe. A economia vai [para frente], e vai de vento em popa", afirmou.

Presidente ainda disse querer criar um país 'de classe média'. Ele também negou que faça "apologia à pobreza" e defendeu que o dinheiro precisa chegar às pessoas "mais humildes". "'Ah, mas o Lula só pensa em pobre'. Não. Eu penso em tirar o pobre da pobreza. Fiz um compromisso de fé de que nós vamos acabar com a pobreza, fazer o pobre virar um cidadão de primeira classe", finalizou.

Se não tiver dinheiro circulando, a economia não vai para lugar nenhum. (...) O que nós queremos é que o dinheiro chegue na mão das pessoas mais humildes, do trabalhador de fábrica, da empregada doméstica, da comerciária. Nós queremos criar um país de classe média, um país de padrão de consumo de classe média, um país de educação de classe média, um país de transporte de classe média.

Lula, em entrevista ao "É Notícia", da RedeTV!

Como funciona hoje

Consignado é uma linha de crédito com desconto em folha. É uma das modalidades mais baratas do mercado, com taxas que não costumam passar de 3% ao mês nos principais bancos, segundo levantamento mais recente do Banco Central. É dividido em três tipos:

Consignado público: para funcionários públicos;

Consignado privado: para trabalhadores da iniciativa privada;

Consignado do INSS: para aposentados e pensionistas.

Contratação e liberação do dinheiro normalmente são rápidas. No consignado, o banco tem garantia de recebimento, uma vez que o comprovante de renda é o próprio holerite (contracheque) ou o extrato de pagamento do benefício previdenciário ou assistencial do cliente.

Pessoas jurídicas e MEIs não podem contratar consignado. A linha de crédito está disponível apenas para os trabalhadores formais, contratados em regime CLT.

Limite para o empréstimo é de até 45% da renda mensal. Deste percentual, 35% podem ser utilizados para empréstimo pessoal consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício. Ou seja: se a renda mensal é de R$ 1.000, o empréstimo pode comprometer até R$ 350.

Número de parcelas é diferente para cada categoria. O banco avalia caso a caso, considerando variáveis como a renda e a idade do cliente. No consignado do INSS, por exemplo, o prazo máximo para pagamento do empréstimo é de 84 meses.