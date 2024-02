Líderes de finanças do G20 veem conflitos regionais como desafio global, mostra esboço de comunicado

SÃO PAULO (Reuters) - Os líderes de finanças do G20 devem dizer que a economia global continua enfrentando vários desafios, incluindo "conflitos em muitas regiões" e tensões geoeconômicas, de acordo com uma versão preliminar do comunicado vista pela Reuters.

A versão preliminar do comunicado também afirma que a probabilidade de um pouso suave na economia global tem aumentado, mas a incerteza continua alta.

"Os riscos para as perspectivas econômicas globais estão mais equilibrados", com uma desinflação mais rápida do que o esperado e uma consolidação fiscal mais favorável sustentando o crescimento, afirma o documento.

"Entre os riscos negativos para a economia global estão (guerras e) a escalada de conflitos, a fragmentação geoeconômica, o aumento do protecionismo e as perturbações nas rotas comerciais", mostra o esboço.

O fato de as palavras "guerras e" estarem entre parênteses sugere que ainda não houve consenso dentro do grupo sobre a inclusão da linguagem na versão final.

(Por equipe de reportagem para o G20)