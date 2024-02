Inflação do Japão supera previsões, fim das taxas negativas está à vista

Por Tetsushi Kajimoto e Takahiko Wada

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação ao consumidor do Japão desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, mas superou as previsões e manteve-se na meta de 2% do banco central, mantendo vivas as expectativas de que as taxas de juros negativas serão encerradas em abril.

O ganho de 2,0% no núcleo do índice de preços ao consumidor (IPC) foi mais lento do que o aumento de 2,3% em dezembro, mostraram dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações nesta terça-feira, ressaltando as opiniões de que a diminuição da inflação impulsionada pelos custos das importações de commodities poderia aliviar a dor do aumento do custo de vida.

No entanto, o ganho superou a mediana das previsões do mercado de um aumento de 1,8%, reafirmando as expectativas de que grandes empresas oferecerão aumentos salariais pesados nas negociações salariais entre trabalhadores e patrões em 13 de março, o que abriria caminho para que o Banco do Japão encerrasse as taxas de juros negativas em março ou abril.

"O IPC de janeiro deixa em aberto a possibilidade de o Banco do Japão aumentar sua taxa de política monetária na reunião de março, se os resultados preliminares do Shunto, que serão divulgados alguns dias antes da reunião, forem animadores", disse Marcel Thieliant, da Capital Economics, referindo-se ao nome japonês para as negociações salariais.

"Ainda consideramos mais provável um aumento em abril", acrescentou Thieliant. "Por um lado, a inflação saltará bem acima de 2% em fevereiro, com o início dos efeitos de base do lançamento dos subsídios à energia há um ano, o que permitiria ao Banco contar uma história mais convincente de que a inflação continua forte", acrescentou.

O índice básico de preços ao consumidor do Japão inclui produtos petrolíferos, mas exclui os preços de alimentos frescos.

A desaceleração deveu-se, em parte, a uma grande queda nos custos de energia, refletindo o efeito de base do forte aumento do ano passado e os subsídios do governo para reduzir as contas de gasolina e serviços públicos, em um sinal de diminuição da pressão de custo que manteve o núcleo da inflação igual ou acima da meta de 2% do banco central japonês desde abril de 2022.

No futuro, a chave é saber se os aumentos salariais superam a inflação o suficiente para dar poder de compra às famílias, de modo que as empresas possam continuar a repassar os custos e manter a inflação de forma duradoura na meta de 2% do Banco do Japão, dizem os analistas.

O chamado índice "básico", que exclui os preços dos alimentos frescos e da energia, observado de perto pelo banco central japonês como um indicador restrito da tendência mais ampla dos preços, aumentou 3,5% em janeiro, em relação ao ano anterior, após um aumento de 3,7% em dezembro.

"No que diz respeito aos preços, não há nada nos dados de hoje que impeça o movimento do Banco do Japão no sentido de acabar com as taxas negativas, o que, em minha opinião, ocorrerá em abril", disse Izuru Kato, economista-chefe da Totan Research.

"Ao mesmo tempo, o Banco do Japão precisa encontrar um equilíbrio em vista dos dois trimestres consecutivos de contração do produto interno bruto (PIB) e do consumo privado sem brilho, enquanto o iene fraco criou uma situação semelhante à estagflação", acrescentou ele, referindo-se a uma combinação de baixo crescimento e inflação elevada.