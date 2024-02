Vídeo: Homens armados invadem academia e assaltam alunos em Fortaleza

Do UOL, São Paulo

Três homens armados invadiram uma academia e assaltaram o estabelecimento e os alunos na noite de ontem em Fortaleza (CE). O momento foi flagrado pelas câmeras de segurança.

O que aconteceu

Os suspeitos entraram no estabelecimento, pularam a catraca e abordaram os alunos no bairro Pici. Algumas pessoas rapidamente levantaram as mãos e se renderam.

Um aluno foi abordado na entrada da academia e o suspeito tentou tirar uma corrente de seu pescoço. Algumas pessoas chegaram a deitar no chão e uma delas teve seu relógio levado, conforme mostrou as imagens.

Após o assalto, os homens fugiram em um carro. Um homem, de 29 anos, foi preso com os pertences das vítimas. O suspeito está à disposição da Justiça.

O veículo também foi apreendido. A Polícia Civil busca identificar o restante dos envolvidos.