Haaland adquire Mercedes com motor de F1 por R$ 17 mi; conheça

O norueguês Erling Haaland, jogador do Manchester City, adicionou um belíssimo modelo à sua garagem recentemente. O centroavante adquiriu nada menos que um dos 275 exemplares do Mercedes-AMG One - modelo para as ruas com a unidade motriz usada pelos carros de Fórmula 1 da marca alemã.

O carro

Imagem: Divulgação

Haaland teria gastado no novo "brinquedo" cerca de R$ 17 milhões com nada menos que R$ 3,3 milhões ficando de impostos para o governo local, segundo o jornal local Dagens Naeringsliv.

A unidade motriz do Mercedes-AMG One é composta por três motores: dois geradores, um cinético (MGU-K) e outro térmico (MGU-H), além do motor a combustão V6 turbo 1.6 litro.

Imagem: Divulgação

A unidade é a mesma que a equipe Mercedes utilizou na Fórmula 1 no fim dos anos 2010. O conjunto gera uma potência de 1.063 cv em tração integral com um câmbio de sete marchas.

Com isso, o esportivo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e chegar a uma velocidade máxima de 352 km/h limitada eletronicamente.

O Mercedes-AMG One se junta outras joias na garagem de Haaland, como uma Mercedes-AMG GLE, um Rolls-Royce Cullinan, um Audi RS6 Avant e um Range Rover Sport, todos avaliados juntos em cerca de R$ 4,5 milhões.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.