Grupo Ducab e Dubai Cares unem esforços para capacitar comunidades no Nepal por meio da educação

DUBAI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Grupo Ducab, um dos maiores fornecedores de soluções de energia de ponta a ponta e empresas de manufatura dos Emirados Árabes Unidos, anunciou sua colaboração com a Dubai Cares, parte da Iniciativas Globais Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBRGI, na sigla em inglês).

A Ducab apoiará a iniciativa "Adopt a School" (Adote uma Escola), da organização filantrópica global sediada nos Emirados, no Nepal como parte de seus novos esforços globais de responsabilidade social corporativa (CSR) lançados durante a COP28 sob o tema "Ducab Ducare".

A Adopt a School é uma iniciativa da Dubai Cares que permite que a comunidade apoie a construção de escolas em comunidades remotas em todo o mundo, onde não há escolas disponíveis ou onde elas funcionam em condições precárias. A iniciativa abrange a construção e/ou a reforma de escolas, material escolar, banheiros específicos para cada gênero, treinamento de professores e alfabetização de adultos no Nepal, Malaui e Senegal.

A escola que a Ducab adotou melhorará o acesso à educação primária de qualidade na região do extremo oeste do Nepal, que abriga o povo indígena Tharu, que sofre grave discriminação devido a gerações de opressão e enfrenta muitos desafios em relação à educação. As taxas de alfabetização de mulheres nessa região também são muito baixas, com apenas 40%. A nova escola incluirá três salas de aula, equipadas com móveis e banheiros para cada gênero, atendendo a 90 crianças e 40 adultos. O apoio da Ducab também garantirá que os membros da comunidade recebam aproximadamente 18 meses de educação para adultos e aulas de alfabetização ministradas por instrutores especializados.

Mohammad Almutawa, CEO do Grupo Ducab, disse que na Ducab, "acreditamos que uma educação sólida estabelece uma base sólida para o crescimento futuro; como parte de nosso compromisso com a responsabilidade social corporativa, temos o prazer de colaborar com a Dubai Cares em sua iniciativa Adote uma Escola e oferecer às comunidades carentes uma plataforma para crescer e prosperar."

E acrescentou que a "escola que planejamos construir em colaboração com a Dubai Cares, está localizada em um vilarejo remoto do Nepal e tem como objetivo oferecer educação às crianças e, ao mesmo tempo, ajudar os adultos a aprender a ler e escrever", observou, lembrando que esse projeto está alinhado com a visão dos Emirados Árabes Unidos de promover a equidade, a inclusão e o desenvolvimento sustentável para todos, independentemente do país ou da região a que pertençam.

O Dr. Tariq Al Gurg, CEO e vice-presidente da Dubai Cares, ressaltou que a região do extremo oeste do Nepal é afetada por vários desafios que impedem que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. Portanto, investir em educação e alfabetização torna-se crucial para permitir que as famílias saiam da pobreza e para equipar a próxima geração com oportunidades de aprendizado significativas para lidar com questões sistêmicas que afetam suas comunidades e o país como um todo. "Agradecemos ao Grupo Ducab por abordar essas questões adotando uma escola que proporcionará às crianças dessa região e às suas famílias uma base sólida para um futuro melhor e transformado", destacou.

O apoio do Grupo à iniciativa "Adote uma Escola" está alinhado com os seis pilares da iniciativa "Ducab Ducare", destacando seu compromisso com a melhoria das comunidades, contribuindo para seu bem-estar e aumentando a conscientização sobre a importância da Responsabilidade Social Corporativa.

Os seis pilares incluem educação e responsabilidade social, economia, meio ambiente, finanças e voluntariado. A iniciativa não se limita aos Emirados Árabes Unidos, e se estende globalmente para alcançar áreas desfavorecidas em todo o mundo, contribuindo para o crescimento inclusivo e equitativo.