Governo da Colômbia e guerrilha ELN retomam negociações de paz

BOGOTÁ, 27 FEV (ANSA) - O governo da Colômbia e os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) confirmaram que retomarão as negociações de paz, prosseguindo com "as atividades previstas pelos acordos".

O sétimo ciclo de reuniões ocorrerá entre 8 e 22 de abril na Venezuela, segundo o anúncio.

A decisão ocorre depois que a ELN, na semana passada, deixou a mesa de negociações pela intromissão de oficiais de um departamento colombiano, acusados de ter iniciado reuniões separadas com combatentes regionais, enquanto esforços nacionais eram empreendidos.

"Analisamos os progressos dos acordos e os problemas enfrentados pela mesa de diálogo pela paz, onde todas as partes estão se esforçando pelo correto desenvolvimento do processo de paz", disseram as delegações, em uma declaração conjunta.

Em julho de 2023, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, firmou um decreto suspendendo operações militares contra a guerrilha, para iniciar as negociações. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.