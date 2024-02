Fernanda Gentil está com paralisia de Bell; entenda o problema

A jornalista Fernanda Gentil usou suas redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores após ser diagnosticada com paralisia de Bell. Ela percebeu que as funções motoras do rosto não estavam funcionando corretamente ao mandar beijos para o filho.

Ao abraçar e beijar o filho, ela percebeu que a boca estava meio dormente, mas esqueceu. Só reparou que algo estava realmente errado no dia seguinte, quando estava saindo para trabalhar. "Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?", disse em suas redes sociais.

A paralisia de Bell é uma condição médica que afeta o nervo facial, causando fraqueza súbita e temporária nos músculos do rosto.

Causas: A causa exata não é conhecida, mas acredita-se que a paralisia de Bell seja geralmente desencadeada por uma infecção viral, como o herpes simplex. Também pode ser causada por outros fatores, como inflamação do nervo facial.

Sintomas: Os sintomas típicos incluem fraqueza ou paralisia repentina de um lado do rosto, dificuldade em fechar um olho ou sorrir de um lado da face, queda da pálpebra e boca torta. Pode haver também perda do paladar, aumento da sensibilidade ao som em um ouvido e produção excessiva de saliva.

Tratamento: O tratamento da paralisia de Bell depende da gravidade dos sintomas. Geralmente, o médico prescreve medicamentos, como corticosteroides, para reduzir a inflamação e acelerar a recuperação. Terapia física e exercícios faciais também podem ser recomendados para ajudar a restaurar a função muscular. Na maioria dos casos, a paralisia de Bell melhora em algumas semanas, ou meses, e a maioria das pessoas se recupera completamente.

É importante consultar um médico se você suspeitar de paralisia de Bell, pois outras condições médicas podem apresentar sintomas semelhantes, e o diagnóstico correto é essencial para o tratamento adequado.

Diagnóstico: O diagnóstico da paralisia de Bell geralmente é feito com base nos sintomas e no exame físico realizado por um médico, que pode pedir exames adicionais, como uma ressonância magnética, para descartar outras condições que possam estar causando os sintomas.

Cuidados durante a recuperação: Durante a recuperação, é importante proteger o olho afetado, pois a incapacidade de fechar completamente a pálpebra pode levar a problemas oculares, como ressecamento e úlceras na córnea. Um oftalmologista pode recomendar o uso de lágrimas artificiais e, às vezes, até mesmo o uso de um curativo ou óculos de proteção.

Suporte emocional: A paralisia de Bell pode ser emocionalmente desafiadora devido às mudanças temporárias na aparência facial. O apoio de amigos, familiares e, em alguns casos, aconselhamento psicológico, podem ser úteis para lidar com o impacto emocional da condição.

Complicações possíveis: Embora a maioria das pessoas se recupere completamente da paralisia de Bell, algumas podem experimentar complicações, como:

Síndrome de Frey: Isso ocorre quando os nervos se regeneram de maneira anormal, causando sudorese excessiva e rubor no rosto durante a alimentação.

Espasmo hemifacial: Algumas pessoas podem desenvolver espasmos involuntários em um lado do rosto após a recuperação.

Grupos de risco: A paralisia de Bell pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em adultos jovens e, em especial, durante a gravidez.

Prevenção: Não existe uma maneira conhecida de prevenir a paralisia de Bell, uma vez que sua causa exata ainda não é completamente compreendida. No entanto, manter um sistema imunológico saudável e evitar o contato próximo com pessoas com infecções respiratórias virais pode ajudar a reduzir o risco.

Fonte: Haroldo Chagas, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro.

*Com informações de reportagem publicada de novembro de 2023.