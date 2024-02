Mulher opera coluna e volta com braço quebrado; hospital cita câncer ósseo

Uma mulher de 62 anos foi internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio, para operar uma hérnia de disco, mas voltou do centro cirúrgico com o braço quebrado. Rafaela Félix, 32, acompanha a mãe, Severina Félix, e diz que ela está sem andar, sofrendo com dores no braço e até agora não teve explicação da equipe médica sobre o que levou à fratura.

O que aconteceu

A paciente deu entrada no hospital no dia 13 de fevereiro, com muitas dores nas costas após lesionar a coluna. Ela deu um mal jeito nas costas, em casa, e desde então ficou internada. Lá, descobriu que precisaria passar por uma cirurgia de hérnia de disco.

A primeira intervenção cirúrgica aconteceu no dia 21 e, em menos de 12 horas, foi realizada outra cirurgia. Segundo Rafaela, durante o procedimento os médicos detectaram um câncer ósseo, até então desconhecido pela família.

Na primeira [cirurgia] ela voltou normal, e na segunda voltou com o braço quebrado. Era para fazer a cirurgia na coluna, mas detectaram um câncer e precisaram fazer uma espécie de raspagem nos ossos para a biópsia. Acabou que ela não operou a hérnia e voltou com o braço inchado, reclamando de dor

Rafaela

Mulher que foi operar coluna voltou de centro cirúrgico com braço quebrado Imagem: Arquivo pessoal

Rafaela diz ainda que nenhum médico explicou às duas o motivo da fratura do membro. Além disso, devido à intercorrência e a necessidade de uma nova cirurgia, Severina perdeu a transferência para um hospital especializado no tratamento de câncer.

Ela saiu da sala de cirurgia reclamando de dor com o médico. Assim que chegou no quarto, disse que foi colocada na maca de uma forma bruta e que o braço doía muito. Começou a inchar muito rápido e minha mãe já estava desesperada de dor. Depois desse episódio, ela ficou 'jogada' e os médicos não passam nem para fazer visita.

Rafaela Félix

O que diz o hospital

"Fragilidade óssea". Em nota enviada ao UOL, a direção do Hospital Municipal Miguel Couto diz que Severina vem recebendo todos os cuidados indicados para o seu caso. "A paciente apresenta fragilidade óssea e durante o manejo para realização de um exame houve uma fratura patológica (que ocorre quando o osso já apresenta uma doença prévia) no úmero. Em razão da fratura, a sra. Severina passará por procedimento cirúrgico ainda nesta semana", diz o comunicado.

A unidade destaca ainda que o manuseio da paciente foi feito de acordo com o protocolo recomendado e que o caso é acompanhado pela Neurocirurgia, pela Clínica Médica e pela Ortopedia. Além disso, o hospital afirmou equipe médica vem prestando informações sobre o caso à família da paciente durante toda a sua evolução.

A filha de Severina fez um boletim de ocorrência contra a unidade e disse que pretende recorrer judicialmente. "Minha mãe entrou para dar solução a um problema e descobriu vários. Acho que ela foi vítima de erro médico. Queremos que o braço seja operado e que ela tenha toda assistência no pós-operatório também. Já abri boletim de ocorrência e agora estou em busca de ajuda", disse.

Preocupações com o futuro. Moradoras da cidade de Deus, Rafaela diz que a mãe trabalha como diarista há 10 anos para a mesma família, que sempre foi muito independente e agora teme que ela nem volte a andar.