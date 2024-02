Economia dos Emirados Árabes Unidos deve crescer 5% em 2024, diz ministro

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia, afirmou que a economia dos Emirados Árabes Unidos deve crescer até 5% em 2024.

Falando à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o ministro destacou que mais de 73% da economia nacional agora não vem do petróleo, um fato inédito para o país. "Essa conquista reflete a confiança do setor privado e dos investidores de todo o mundo no ambiente de investimentos dos EAU", disse.

A declaração vem em meio ao início da terceira Investopia, a plataforma de investimento global lançada pelo governo dos EAU em setembro de 2021. O evento, que acontece nos dias 28 e 29 de fevereiro, em Abu Dhabi, tem "Fronteiras Econômicas Emergentes: Investindo nos setores de crescimento da nova economia" como tema.

"O setor privado é um pilar fundamental no novo cenário econômico e de investimentos", acrescentou o ministro. "Ele está no centro das mudanças e dos desafios globais. E na implementação das diretrizes da sábia liderança, os EAU identificaram os setores econômicos mais sustentáveis e flexíveis, que atingiram mais de 16 setores, incluindo tecnologia de saúde, agricultura, educação, serviços financeiros, inteligência artificial e outros setores que contribuem para a sustentabilidade dos setores econômicos e aumentam a força da economia nacional", concluiu.