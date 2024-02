Discussões sobre comunicado do G20 estão progredindo bem, diz representante alemão

BERLIM (Reuters) - As negociações sobre um comunicado conjunto dos líderes de finanças do G20 estão na reta final, disse um representante do governo da Alemanha antes do encontro das autoridades em São Paulo nesta semana.

"Tudo está progredindo muito bem", disse o representante em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, acrescentando que restam apenas alguns pontos de discórdia.

O documento final deixará claro que a economia global está resiliente, mas que existem grandes problemas, como a desigualdade entre os países e o endividamento excessivo, acrescentou o representante.

Depois de uma reunião de ministros das Relações Exteriores no Rio de Janeiro na semana passada, que se concentrou em divisões profundas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e o bombardeio de Israel em Gaza, espera-se que as autoridades financeiras do G20 deixem de lado a geopolítica e se concentrem em questões econômicas globais ao se reunirem nesta semana em São Paulo.

O esboço do comunicado que os vice-ministros das Finanças estão revisando reflete um esforço delicado para reconhecer os conflitos regionais e, ao mesmo tempo, manter o consenso, que o Brasil tem enfatizado durante sua presidência do G20.

