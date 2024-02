Diretora do Fed diz que permanecerá "cautelosa" com relação à política monetária

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman sinalizou nesta terça-feira que não está com pressa para cortar a taxa de juros dos Estados Unidos, principalmente devido aos riscos de alta da inflação que poderiam paralisar o progresso ou até mesmo causar o ressurgimento das pressões sobre os preços.

"Minha perspectiva básica continua sendo a de que a inflação diminuirá ainda mais com a manutenção da taxa de juros", disse Bowman em comentários para a Associação de Bancários da Flórida em Miami. "Permanecerei cautelosa em minha abordagem ao considerar futuras mudanças na postura da política monetária."

Bowman apoiou a decisão do Fed no mês passado de manter sua taxa de juros de referência "overnight" na faixa atual de 5,25% a 5,50% e, na terça-feira, disse achar que a postura política do banco central dos EUA é "restritiva e parece estar adequadamente calibrada para reduzir as pressões inflacionárias".

Ela também repetiu sua opinião de que, se os dados continuarem a mostrar que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta de 2% do Fed, "eventualmente" será apropriado reduzir a taxa básica para evitar que ela se torne excessivamente restritiva.

Mas as leituras inesperadamente fortes sobre a inflação em janeiro "sugerem um progresso mais lento" em direção à meta de 2%, disse Bowman.

