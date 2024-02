Designer francês é achado morto após se afogar em praia de Trancoso, na BA

O designer francês Lucien Paul Pierre Pellat-Finet, 78, foi achado morto após se afogar na praia de Itaquena, em Trancoso, Porto Seguro (BA), na última segunda-feira (26).

O que aconteceu

Pella-Finet participou de um churrasco em família, depois saiu para nadar, mas se afogou e morreu. A notícia da morte foi confirmada pela sobrinha dele, Camille Dauchez, nas redes sociais. "É com grande tristeza que informo a morte acidental de Lucien Pellat-Finet, na tarde de hoje, em Trancoso. Na ocasião, ele estava na companhia de seus familiares e seus queridos amigos".

Corpo do designer foi encontrado por um banhista, em uma área frequentada por surfistas. O IML (Instituto Médico Legal) foi solicitado e removeu o corpo. Não foram repassadas informações sobre sepultamento — se ele será enterrado no Brasil ou levado para a França.

Lucien Paul Pierre Pellat-Finet mantinha uma casa em Trancoso há cerca de 30 anos. Ele ficou conhecido no mundo como "rei do Cashmere" e mantinha lojas em cidades como Nova York e Paris. O francês contou detalhes de sua vida no livro autobiográfico "Super F**king Lucky: Lucien Pellat-Finet - King of Cashmere and (Anti) Fashion", publicado em 2019.