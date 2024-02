Militar que tinha 111 armas em imóvel em SP é encontrado ferido com faca

O militar que tinha 111 armas, duas granadas e um explosivo em um imóvel em Campinas (SP) foi socorrido ontem à noite com um ferimento por faca.

O que aconteceu

Principal suspeita da polícia é que ele tentou suicídio. Virgilio Parra Dias, 69, coronel reformado do Exército, foi socorrido por bombeiros após ser encontrado com um ferimento por faca em um imóvel no bairro Chapadão, em Campinas.

Militar será transferido para um hospital do Exército. Ele se recupera dos ferimentos em uma unidade hospitalar de Campinas e será removido nos próximos dias para um hospital militar, segundo a PM. Não há risco de morte.

Houve um incêndio no prédio na noite de sábado (24); ao menos 37 pessoas ficaram feridas. A polícia ainda investiga o que causou a explosão.

Militar era procurado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Ele não estava no imóvel no momento da explosão. Um cão foi resgatado ileso do local.

Como foi a explosão no sábado

Granadas, pólvora e munição foram encontradas no apartamento. Devido ao risco de explosão, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM de São Paulo retirou duas granadas do imóvel, detonadas em local adequado. Além disso, agentes encontraram no apartamento 25 embalagens com pólvoras e 15 carregadores com munição.

Coronel Parra negou que tivesse granadas. Vídeo publicado pela EPTV, afiliada da Globo Campinas, mostra um bombeiro questionando: "Acabou de estourar uma granada na cara do meu bombeiro lá. Se o senhor não falar o que tem lá..."; ele respondeu: "Não tem granada".

Quatro moradores em andares superiores tiveram de ser resgatados de rapel, com a ajuda de cordas. O incêndio que teve início no apartamento do coronel Parra se expandiu e atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio.

Oficial reformado possui registro ativo de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), segundo informou ao UOL o Comando Militar do Sudeste. Ele atuava como instrutor de tiro.

Coronel Parra recebe R$ 29 mil mensais como militar reformado. Ele frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, escola de ensino superior do Exército no Rio de Janeiro. Segundo o portal de transparência do governo federal, ele foi reformado em dezembro de 2010 e recebe uma remuneração bruta de mais de R$ 29 mil mensais.

Moradora disse ter corrido para fora do prédio "de camisola e tudo". Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Sônia Durigan relatou ter ouvido uma explosão atrás da outra. "Meu vizinho começou a sair correndo, eu também comecei", contou. "Dava a impressão de que o prédio estava caindo".

Defesa Civil constatou que não houve danos estruturais na edificação. No entanto, será preciso aguardar a conclusão do trabalho da polícia e do Exército para liberação do retorno dos moradores.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.