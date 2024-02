Confiança do consumidor dos EUA diminui em fevereiro; expectativas de inflação caem

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos recuou em fevereiro depois de três aumentos mensais consecutivos, com as famílias preocupadas com o mercado de trabalho e o ambiente político doméstico.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 106,7 neste mês, em comparação com os 110,9 de janeiro em dado revisado. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice teria sofrido pouca alteração, ficando em 115,0, em comparação com os 114,8 relatados anteriormente.

"As respostas escritas de fevereiro revelaram que, embora a inflação geral continue sendo a principal preocupação dos consumidores, eles agora estão um pouco menos preocupados com os preços dos alimentos e da gasolina, que tiveram alívio nos últimos meses", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board.

"Mas eles estão mais preocupados com a situação do mercado de trabalho e com o ambiente político dos EUA."

As expectativas de inflação dos consumidores caíram para 5,2%, o nível mais baixo desde março de 2020, de 5,3% em janeiro.

