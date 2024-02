Com 5 gols de Haaland, City goleia Luton (6-2) e vai às quartas da FA Cup

O Manchester City, atual campeão, se classificou nesta terça-feira (27) para as quartas de final da Copa da Inglaterra, ao golear o Luton por 6 a 2 com cinco gols de Erling Haaland e quatro assistências de Kevin De Bruyne.

O centroavante norueguês deu um show em Kenilworth Road balançando as redes cinco vezes (3', 18', 40', 55' e 58'), quase um ano depois de fazer o mesmo contra o RB Leipzig (7-0), em março de 2023, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Seu melhor parceiro, Kevin De Bruyne, deu quatro assistências, antes da quinta, de Bernardo Silva para o gigante nórdico. Mateo Kovacic marcou o último gol do City (72').

O City, que conquistou uma tríplice coroa histórica na temporada passada (Copa da Inglaterra, Premier League e Liga dos Campeões), mantém as chances de repetir o feito este ano, já que está em segundo lugar no campeonato inglês, apenas um ponto atrás do líder Liverpool e nas oitavas da Liga dos Campeões.

Além disso, Guardiola pôde comemorar mais uma grande noite da dupla Haaland-De Bruyne, duas peças-chave do esquema de seu time e que ficaram afastados por lesão durante vários meses nesta temporada, mas que mostraram em Luton estar em sua melhor forma.

"Kevin é enorme", disse Haaland ao elogiar seu companheiro de equipe. "É um prazer jogar com ele. Sabemos o que queremos um do outro", afirmou o norueguês.

- Lesão de Grealish -

Aos três minutos de jogo, o belga recebeu na área, correu até a linha de fundo e deu um passe rasteiro para a altura da marca de pênalti, onde Haaland apareceu para abrir o placar.

Os dois gols seguintes foram bastante parecidos: um passe preciso de De Bruyne, uma corrida de Haaland e uma finalização para a rede no mano a mano com o goleiro holandês Tim Krul.

A única notícia ruim para o Manchester City foi a lesão de Jack Grealish, que saiu no primeiro tempo sentindo dores e cobrindo o rosto, mas não conseguiu esconder a tristeza no banco de reservas.

O ponta-esquerda, que acabou sendo substituído por Jérémy Doku, voltava ao time titular na equipe de Pep Guardiola após se recuperar de problemas físicos e uma quebra de forma que o seu treinador destacou publicamente.

Poucos minutos após a saída de Grealish, Clark recuperou uma bola na entrada da área do City e sem pensar muito mandou a bola no canto superior para diminuir a diferença.

O meio-campista inglês voltou a se destacar no início do segundo tempo, com um chute forte na área que animou a torcida com a esperança de uma virada, mas De Bruyne e Haaland se encontraram novamente na área (55') antes do norueguês marcar o quinto gol (58'), dessa vez com passe de Bernardo Silva.

"Estou voltando ao meu melhor estado", disse Haaland, que descreveu a sentimento atual da equipe como "incrível".

Com o jogo já decidido e a classificação na mão, Kovacic fechou o placar com um chute forte.

- Bournemouth eliminado -

Os outros dois jogos da Copa da Inglaterra disputados nesta terça-feira colocaram times da Premier League contra adversários da Championship (2ª divisão inglesa) e ambos exigiram prorrogação.

Jogando em casa, o Bournemouth, de Andoni Iraola, foi eliminado pelo Leicester, time que disputa atualmente a Championship (2ª divisão inglesa).

Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, os 'Foxes' venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol do ganês Issahaku Fatawu (105').

Também nesta terça-feira o Newcastle, já fora das competições europeias e 10º colocado na Premier League, sofreu em sua visita ao Blackburn Rovers (2ª divisão) mas acabou conseguindo a classificação para as quartas de final nos pênaltis (4-3) após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Os duelos de maior destaque desta quinta fase serão disputados na quarta-feira: o Liverpool recebe o Southampton às 17h (pelo horário de Brasília), o Chelsea enfrenta em casa o Leeds (16h30) e o Manchester United visita o Nottingham Forest (16h45). Nesse mesmo horário, acontecerá mais um duelo entre equipes da Premier League, com a partida entre Wolverhampton e Brighton.

--- Resultados da 5ª rodada da FA Cup:

Segunda-feira:

(+) Coventry (D2) - Maidstone United (D6) 5-0

Terça-feira:

Blackburn (2ª) - (+) Newcastle (1ª) 1 - 1 (3-4 nos pênaltis)

Bournemouth (D1) - (+) Leicester City (D2) 0-1 (após prorrogação)

Luton (D1) - (+) Manchester City (D1) 2-6

- Quarta-feira:

(16h30) Chelsea (1ª) - Leeds (2ª)

(16h45 GMT) Nottingham Forest (1ª) - Manchester United (1ª)

Wolverhampton (1ª) - Brighton (1ª)

(17h00) Liverpool - Southampton (2ª)

(+) classificados para as quartas de final

