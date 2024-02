Seis estados e DF têm emergência por dengue; país terá 'Dia D' no sábado

Do UOL, em São Paulo

Seis estados e o Distrito Federal já decretaram emergência após o avanço do número de casos de dengue. Ministério da Saúde organiza 'Dia D' para o próximo dia 2 de março.

O que aconteceu

Acre, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina decretaram emergência. Além disso, 154 municípios também publicaram decretos devido à alta de casos da doença.

Nas oito primeiras semanas de 2024, 195 pessoas morreram por dengue. Outras 672 mortes estão em investigação. No ano passado foram 149 óbitos no mesmo período.

Já são mais de 973 mil casos prováveis e confirmados em 2024 no Brasil. No mesmo período de 2023, foram contabilizados 207.475 casos.

"Dia D" contra a dengue. No sábado, dia 2 de março, todos os estados e o DF farão uma ação conjunta de prevenção e combate ao Aedes aegypti.

Ministra reforça que todos devem combater os focos de dengue: "Responsabilidade de cada um de nós, como cidadãos, é de prevenir os focos, olhando dentro da nossa casa e ao redor. Daí a nossa campanha dos 10 minutos de combate à dengue", disse a chefe da pasta, Nísia Trindade, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (27).

Investimento de R$ 1,5 bilhão. O Ministério da Saúde anunciou o montante em recursos federais para apoiar estados e municípios. Nesta terça-feira (27), o DF e nove municípios de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo receberam recursos da União.

Fique atento aos sintomas

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça; e

Manchas vermelhas no corpo.

Em caso de sintomas, procure uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Não faço uso de medicamentos sem conhecimento médico.

Como se proteger

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.