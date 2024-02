Casa dos Ventos e Ypê fecham parceria de R$250 mi em autoprodução de energia

SÃO PAULO (Reuters) - A Casa dos Ventos e a empresa de higiene e limpeza Ypê anunciaram nesta terça-feira uma parceria de longo prazo em autoprodução remota de energia renovável, envolvendo contrato avaliado em 250 milhões de reais.

Pelo acordo, a Ypê se tornou uma das acionistas de parques do complexo eólico Rio do Vento, construído pela Casa dos Ventos no Rio Grande do Norte, que soma cerca de 1 gigawatt (GW) de potência e fornece energia para uma série de grandes empresas.

"Estamos dando um importante passo para a autoprodução de energia renovável, suprindo aproximadamente 40% do nosso consumo de eletricidade. A ação nos ajuda a avançar nessa agenda de reduzir o impacto ao meio ambiente e a garantir segurança energética...", disse Gustavo de Souza, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Ypê, em nota.

A autoprodução de energia é uma modalidade que vem crescendo no Brasil principalmente entre as grandes companhias eletrointensivas, que buscam avançar na descarbonização de suas operações e ao mesmo tempo garantir economia de custos. Autoprodutores de energia são isentos do pagamento de alguns encargos setoriais, por exemplo, o que reduz a conta final.

"Essa parceria é mais um passo em direção à redução de emissões de CO2 do Brasil, e que permite viabilizar, inclusive, produtos ainda mais sustentáveis para os consumidores", afirmou Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos.

(Por Letícia Fucuchima)