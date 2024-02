Justiça manda soltar 'Barbie do Pó' presa com drogas no interior de SP

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou, nesta terça-feira (27), a soltura de Eduarda Marques, de 20 anos, conhecida como "Barbie do Pó", presa na semana passada com drogas em São José do Rio Preto (SP).

O que aconteceu

Ministro Rogerio Schietti Cruz determinou a liberdade de Eduarda devido ao fato de ela ser ré primária. Ainda de acordo com o ministro, a quantidade de drogas que estava de posse da jovem não era "excessivamente elevada".

Justiça estipulou medidas cautelares que deverão ser cumpridas pela influenciadora. Conforme foi estipulado, ela deverá comparecer em juízo a cada dois meses; deverá comparecer perante autoridade policial ou judicial sempre que for intimada; não pode ausentar-se da comarca em que reside por mais de dois dias sem autorização prévia; e não poderá mudar de endereço sem autorização judicial.

Eduarda Marques foi detida em um apartamento, na última quarta-feira (21), ao ser flagrada guardando uma porção de maconha e 13 pinos de cocaína. A prisão da jovem ocorreu em uma zona rural de São José do Rio Preto, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Na ocasião, um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

A polícia também encontrou R$ 340 em dinheiro vivo com a jovem. Por isso, a suspeita da PM é de que as drogas que estavam com Eduarda eram para o tráfico.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Eduarda Marques. O espaço segue aberto para manifestação.

Manobras de motos nas redes sociais

Jovem presa gravou vídeos fazendo manobras de moto Imagem: Reprodução/Instagram

Eduarda já postou vários vídeos fazendo manobras perigosas de moto. Em um deles, a jovem aparece empinando uma motocicleta. Em outro, ela está na garupa da moto, enquanto o piloto empina. Ela, então, se segura com uma das mãos na cintura do piloto e coloca a outra para trás, quase tocando o chão.

Fotos no espelho e festas. A conta de Eduarda também tem fotos dela em bailes, provando roupas e em piscinas. Um dos registros mostra a jovem indo buscar uma moto que estava apreendida em um pátio de veículos da polícia. Após recuperá-la, ela faz sinal de reza e vai embora mostrando o dedo do meio.