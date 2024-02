Apple cancela projeto de carro elétrico, diz fonte

Reuters) - A Apple cancelou o trabalho em seu carro elétrico, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto nesta terça-feira, uma década após a fabricante do iPhone iniciar o projeto.

As ações da empresa subiam 0,7% nas negociações pós-mercado, recuperando parte das perdas do pregão mais cedo.

Vários funcionários que trabalhavam no projeto do carro elétrico serão transferidos para a divisão de inteligência artificial (IA) da empresa, de acordo com a Bloomberg News, que noticiou primeiro o assunto. A Apple não quis comentar.

As altas taxas de juros para conter a inflação têm afetado o sentimento do consumidor e levado a uma desaceleração na demanda por veículos elétricos, geralmente mais caros, fazendo com que o setor corte empregos e reduza a produção.

Várias montadoras importantes, incluindo a líder de mercado de veículos elétricos Tesla, decidiram recuar nos investimentos, com algumas alterando os planos para se concentrar em híbridos em vez de carros totalmente elétricos.

A Apple deu início ao Projeto Titan, como era conhecido internamente seu esforço automotivo, há uma década, à medida que uma onda de interesse em veículos autônomos se espalhava no Vale do Silício.

(Reportagem de Shivansh Tiwary e Stephen Nellis; reportagem adicional de Abhirup Roy)