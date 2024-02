Anwar Gargash se reúne com o presidente do Fórum Econômico Mundial

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Dr. Anwar Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, se reuniu na terça com Børge Brende, presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês).

Durante a reunião, os dois lados discutiram formas de cooperação e parceria entre o Governo dos Emirados Árabes Unidos e o WEF, bem como os mais recentes desenvolvimentos relacionados a questões econômicas e os atuais desafios de desenvolvimento enfrentados pelo mundo, além de uma série de questões de interesse comum.

O Dr. Gargash elogiou o papel desempenhado pelo Fórum no aprimoramento da comunicação, na construção de pontes entre os governos e os setores público e privado, bem como na troca de experiências relacionadas a questões de crescimento econômico e desenvolvimento.