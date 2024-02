Ano bissexto: como surgiu e por que tem o dia 29 de fevereiro em 2024?

Do UOL, em São Paulo

O mês de fevereiro de 2024 irá até o dia 29, o que ocorre a cada quatro anos (salvo exceções) no que é chamado de ano bissexto.

Em vez de 365 dias, teremos 366 dias no calendário. E há uma explicação para a "data extra".

Por que acontece?

A resposta pode ser dada a partir da combinação entre matemática e história. O ano é o tempo que demora para a Terra dar uma volta inteira ao redor do sol. Esse processo não ocorre de forma exata em 365 dias.

A conta é de 365 dias e aproximadamente seis horas. Essas horas acumuladas a cada quatro anos, portanto, somam 24h.

O dia "extra" é incluído no mês de fevereiro: 29.

Os anos bissextos, como é o caso de 2024, servem para arredondar o calendário.

Teria algum problema se não tivesse?

Sem o ajuste com as horas corrigidas, o calendário poderia ficar, com o passar dos anos, defasado.

O dia em que se comemora o início da primavera, por exemplo, poderia passar a não coincidir com o evento comemorado.

As estações do ano diferenciam-se em cada hemisfério por conta da inclinação do eixo da Terra e seus movimentos de rotação e de translação.

Como surgiu o ano bissexto

A história entra aqui e devemos voltar à Roma antiga, quando se descobriu que o calendário não estava totalmente alinhado com o ano solar.

Foi o líder político romano Júlio César quem pediu ao astrônomo alexandrino Sosígenes que o ajudasse a criar uma alternativa ao calendário romano mais adaptada à realidade e à rotação da Terra.

Sosígenes propôs um calendário similar ao dos egípcios, que tinha 365 dias com um dia adicional a cada quatro anos para se alinhar com o ano solar.

Assim nasceu o calendário juliano. O sistema, porém, também tinha erros e foi sendo progressivamente substituído pelo calendário gregoriano a partir de 1582.

É o calendário que nos rege hoje. Como o calendário juliano exigia um dia adicional a cada quatro anos, os romanos decidiram que esse dia seria em fevereiro, que na época era o último mês do ano.

O nome bissexto vem do latim "ante diem bis sextum Kalendas Martias" ("o sexto dia antes das Calendas de Março"), ou seja, o dia 24 de fevereiro. Como a frase era longa, acabou resumida para "bis sextus", que em português virou bissexto.

Anos depois, o papa Gregório 13 decidiu com uma bula papal aperfeiçoar o calendário. Uma das mudanças foi que o dia adicional dos anos bissextos seria o 29 de fevereiro, e não o 24, definido pelo calendário juliano.

Como calcular um ano bissexto

Os anos bissextos são divisíveis por 4 (ao dividir, os resultados devem ser números inteiros, sem casas decimais).

Em relação aos anos centenários, só será bissexto o que for divisível por 400.

Se terminar em 00 e não for divisível por 400, como 2100 e 2200, por exemplo, não serão bissextos.

*Com informações de texto da BBC