ADNOC Distribution revela nova estratégia de crescimento de cinco anos

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A administração da ADNOC Distribution - Distribuição da ??Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, revelou sua nova estratégia de crescimento de cinco anos em um Dia do Investidor em Abu Dhabi na segunda-feira.

Falando no evento do Dia do Investidor, Bader Saeed Al Lamki, CEO da ADNOC Distribution, disse que a nova estratégia de crescimento da companhia é sustentada por três fatores principais: crescimento doméstico, plataformas internacionais e preparação do negócio para o futuro. "Em sua busca para se tornar um líder em multienergia, a empresa também está ampliando seu portfólio de soluções de energia de baixo carbono, incluindo biocombustíveis, EV (veículos elétricos) e hidrogênio para apoiar a descarbonização do setor de transportes", afirmou.

Os destaques dos objetivos operacionais da nova estratégia quinquenal para 2028 incluíram o crescimento da rede de distribuição da ADNOC para mil estações de serviço, um aumento de 20% em comparação com 840 estações em 2023, proporcionando um ganho de 50% no número de transações sem combustível e alcançando um crescimento de 25% no número de lojas de conveniência.

A estratégia também inclui a expansão dos modelos de franquia e subfranquia com mais de 50 novas operações, proporcionando um rendimento de 2 a 3 vezes em comparação com o modelo tradicional de aluguel, tornando-se um balcão único para cuidados com o carro, triplicando o número de lavagens de veículos, dobrando o número de trocas de óleo automotivo e expandindo as ofertas de serviços totais.

Além disso, o objetivo é trazer inovações e expandir os aprimoramentos digitais atuais, incluindo o abastecimento contínuo de combustível por meio do reconhecimento de placas de veículos e pedidos no carro pelo aplicativo ADNOC Distribution, e explorar futuros serviços de assinatura para lavagem de carros e outros serviços. Além de estabelecer como meta um mínimo de 500 pontos de carregamento rápido e super-rápido de veículos elétricos para construir uma rede nacional, um aumento de 10 vezes em relação a 2023.

A ADNOC Distribution também visa uma economia de até USD 50 milhões em OPEX semelhante até 2028, alocando de USD 250 a USD 300 milhões anualmente para CAPEX, com 70% focado no crescimento.

A nova proposta de política de dividendos fornecerá USD 700 milhões por ano ou um mínimo de 75% do lucro líquido, o que for maior, oferecendo um potencial de aumento de dividendos a partir do crescimento futuro dos lucros. A proposta está sujeita à aprovação dos acionistas na reunião anual geral em março.

A ADNOC Distribution está comprometida com o crescimento do EBITDA de 2024 a 2028 por meio de suas principais iniciativas estratégicas e áreas de foco identificadas. A empresa irá alocar capital para conveniência e mobilidade para transformar suas estações em destinos preferidos, irá continuar a desenvolver suas plataformas internacionais com foco no aumento das contribuições e vai preparar o negócio para o futuro ao desbloquear novos fluxos de receita oferecidos pela transição energética.