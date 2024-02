Ações fecham próximas da estabilidade com dados chave de inflação dos EUA em foco

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam próximas da estabilidade nesta terça-feira, antes da inflação e de outros dados econômicos que podem deixar mais claro o possível momento de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Com o fim da temporada de balanços corporativos, investidores voltaram a se concentrar em dados econômicos e na provável trajetória da taxa de juros dos EUA.

As ações vêm apresentando um forte movimento de alta há semanas, alimentada em grande parte pelo entusiasmo com as ações relacionadas à inteligência artificial, que elevaram os índices S&P 500 e Dow Jones a níveis recordes, deixando o índice de tecnologia Nasdaq bem perto de um novo recorde.

Como o novo relatório de emprego só será divulgado na próxima semana, os holofotes estão voltados para o índice PCE de janeiro, o indicador de inflação preferido do Fed.

Se a leitura do PCE se assemelhar às leituras recentes de inflação dos preços ao consumidor e ao produtor, isso poderá obrigar o Fed a manter os juros nos níveis atuais por mais tempo do que o mercado está prevendo.

"O mercado está se sintonizando com o fato de que não vai conseguir o que quer e, portanto, está recuando... Você verá isso desaparecer rapidamente se o número do PCE vier como esperado ou mais forte do que o esperado", disse Ken Polcari, sócio-gerente da Kace Capital Advisors.

O Dow Jones caiu 0,25%, para 38.972,41 pontos. O S&P 500 ganhou 0,17%, para 5.078,18 pontos. O Nasdaq subiu 0,37%, para 16.035,30 pontos.

As expectativas de um corte de pelo menos 25 pontos-base pelo Fed em sua reunião de junho estão em 59,1%, abaixo de um nível de quase certeza no final de janeiro, de acordo com a ferramenta FedWatch do grupo CME.