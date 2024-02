Ações da China sobem com empresas de IA; investidores aguardam medidas

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta terça-feira com as empresas de inteligência artificial (IA) liderando os ganhos, ajudadas pelo boom da IA nos Estados Unidos, enquanto os investidores aguardavam novos sinais de medidas na próxima reunião parlamentar do governo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,2%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,29%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,94%.

As ações asiáticas em geral caíram, com a inflação japonesa um pouco mais forte do que o esperado, deixando os investidores em alerta antes de dados de inflação da a Europa e dos EUA nesta semana.

Empresas de inteligência artificial saltaram 5,2%, ajudadas pelo boom da inteligência artificial generativa nos EUA, com a Nvidia atingindo 2 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez, depois que a pioneira em IA divulgou uma atualização financeira positiva.

Os participantes do mercado estão aguardando o próximo movimento das autoridades, já que o Congresso Nacional do Povo inicia sua reunião anual em 5 de março.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,01%, a 39.239 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,94%, a 16.790 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,29%, a 3.015 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,20%, a 3.494 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,83%, a 2.625 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,49%, a 18.854 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,44%, a 3.157 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,13%, a 7.663 pontos.