Abdullah bin Zayed e o vice-primeiro-ministro de Luxemburgo discutem fortalecimento da cooperação

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, e Xavier Bettel, vice-primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores e Comércio Exterior e para a Cooperação para o Desenvolvimento e Humanitária do Grão-Ducado de Luxemburgo, debateram maneiras de fortalecer a cooperação entre os dois países em todas as áreas.

A reunião abordou várias questões de interesse comum, incluindo as oportunidades promissoras de crescimento e desenvolvimento em todos os setores. Os dois também discutiram os últimos acontecimentos no Oriente Médio e suas implicações regionais, especialmente as humanitárias. Os diplomatas também trocaram opiniões sobre várias questões regionais e internacionais de interesse comum.

Abdullah expressou ainda a esperança de que a visita contribua para fortalecer os níveis de cooperação de forma a apoiar as metas de desenvolvimento dos dois países e beneficiar seus respectivos povos.