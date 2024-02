Loja no Rio monta vitrine com boneca de macaca ao lado de bebê negra; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Uma loja no Botafogo Praia Shopping, no Rio de Janeiro, causou revolta nas redes sociais ao montar uma vitrine com uma boneca de uma macaca ao lado de uma bebê negra.

O que aconteceu

A denúncia foi feita por um professor, que compartilhou o vídeo da vitrine no Instagram, no domingo (25). "Parear uma criança preta com um macaco é cruel demais! [...] Em nossa sociedade, o racismo não é velado, é escancarado! Esse mal precisa ser combatido!", escreveu Moisés Machado.

A loja colocou quatro bonecas em uma espécie de cesto. De um lado, aparecem duas bonecas brancas, enquanto do outro a boneca negra está acompanhada da macaca.

A assessoria de imprensa do Botafogo Praia Shopping disse que a vitrine foi desmontada. "O shopping reforça que o boneco já foi retirado da vitrine e ressalta que está em constante revisão dos seus processos para garantir o compromisso com o respeito, a pluralidade e a diversidade, e evitar que situações como esta voltem a se repetir."

O professor Moisés Machado informou ao UOL que o caso chegou à Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

Machado, que se dedica à educação antirracista, lamentou o episódio. "A imagem afeta as crianças negras negativamente a partir de quando internalizam, por meio desse arranjo, uma representação subalterna de si mesmas. Essa subjetividade afeta também as crianças brancas ao associarem o negro em posição inferior", disse o professor.

O UOL também tenta contato com a loja Gamelândia, onde a vitrine foi montada. Caso haja resposta, o texto será atualizado.