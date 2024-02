Suprema Corte dos EUA avalia leis de Flórida e Texas que regulam plataformas de mídia social

Por John Kruzel e Andrew Chung

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos explorava nesta segunda-feira os direitos de liberdade de expressão na era digital, num par de casos que testam a legalidade das leis apoiadas pelos republicanos na Florida e no Texas, que restringem a capacidade das plataformas de redes sociais para refrear conteúdos que estas empresas considerem questionáveis.

Os argumentos perante os juízes estavam em andamento.

A questão é se essas leis estaduais de 2021 que regulam as práticas de moderação de conteúdo por grandes plataformas violam as proteções de liberdade de expressão para as empresas de acordo com a Primeira Emenda da Constituição dos EUA. Os tribunais inferiores se dividiram sobre a questão, bloqueando as principais disposições da lei da Flórida e mantendo a legislação do Texas.

O juiz conservador John Roberts, que chefia a Suprema Corte, questionou Henry Whitaker, representante legal da Flórida, sobre as preocupações relacionadas com a Primeira Emenda relativamente ao fato de "o Estado regular aquilo a que chamamos a praça pública moderna".

Whitaker argumentou que os direitos da Primeira Emenda não estão em causa porque a lei da Florida regula a conduta e não o discurso ou a expressão.

O juiz conservador Brett Kavanaugh pressionou Whitaker sobre como conciliar este argumento com decisões anteriores da Suprema Corte que "enfatizam o controle editorial como sendo fundamentalmente protegido pela Primeira Emenda".

As leis foram contestadas pelos grupos comerciais do setor de tecnologia NetChoice e Computer & Communications Industry Association (CCIA), cujos membros incluem a Meta, a Alphabet, o TikTok e a Snap.

Nenhuma das leis entrou em vigor devido ao litígio.

Os juízes precisam decidir se a Primeira Emenda protege a arbitragem editorial das plataformas e proíbe que os governos forcem as empresas a publicar conteúdo contra sua vontade. As empresas têm afirmado que sem essa arbitragem -- incluindo a capacidade de bloquear ou remover conteúdo ou usuários, priorizar determinadas publicações em detrimento de outras ou incluir contexto adicional -- seus sites seriam invadidos por spam, bullying, extremismo e discurso de ódio.

Outra questão para os juízes é se as leis estaduais sobrecarregam ilegalmente os direitos de liberdade de expressão das empresas ao exigir que elas forneçam aos usuários explicações individualizadas para determinadas decisões de moderação de conteúdo, incluindo a remoção de publicações de suas plataformas.

O governo do presidente Joe Biden, que se opõe às leis da Flórida e do Texas, tem argumentado que as restrições de moderação de conteúdo violam a Primeira Emenda ao forçar as plataformas a apresentar e promover conteúdo que consideram questionável.

Autoridades da Flórida e do Texas têm argumentado que as ações de moderação de conteúdo dessas empresas não se enquadram na proteção da Primeira Emenda porque essa conduta -- que elas consideram como "censura" -- não é, em si, discurso.

Ao sancionar a lei em 2021, o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse: "Muitos em nosso Estado vivenciaram a censura e outros comportamentos tirânicos em primeira mão em Cuba e na Venezuela. Se os censores das Big Tech aplicarem as regras de forma inconsistente, para discriminar em favor da ideologia dominante do Vale do Silício, eles agora serão responsabilizados."

A lei da Flórida exige que as grandes plataformas "apresentem algum discurso que, de outra forma, prefeririam não apresentar", proibindo a censura ou o banimento de um candidato político ou 'empresa jornalística'".

O governador do Texas, Greg Abbott, ao sancionar a lei em 2021, disse: "Há um movimento perigoso de algumas empresas de mídia social para silenciar ideias e valores conservadores. Isso é errado e não permitiremos isso no Texas."

A lei do Texas proíbe as empresas de mídia social com pelo menos 50 milhões de usuários ativos mensais de agir para "censurar" usuários com base em "ponto de vista" e permite que os usuários ou o procurador-geral do Texas processem as plataformas para aplicar a legislação.