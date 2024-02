STOXX 600 cai em início de semana com dados de inflação

Por Ankika Biswas e Khushi Singh

(Reuters) - O índice acionário de referência da Europa caiu nesta segunda-feira, pressionado por mineradoras, conforme investidores se preparam para relatórios cruciais sobre a inflação ao longo da semana para obter mais pistas sobre o momento dos cortes nas taxas de juros pelos principais bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu (BCE).

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,37%, a 495,43 pontos. Até o momento, em 2024, o índice está em alta de 3,4%, chegando a fechar em um recorde histórico na sexta-feira, impulsionado por expectativas obstinadas de flexibilização antecipada da política monetária e uma temporada de balanços resiliente.

O índice DAX de Frankfurt atingiu novos picos intradiário e de fechamento, impulsionado por uma alta de 2,8% na empresa de defesa Rheinmetall.

Entretanto, "em algum momento, esse movimento de alta vai se estender demais e a sustentabilidade fundamental será questionada", disse Daniela Hathorn, analista de mercado sênior da Capital.com.

"Os mercados querem ver a continuidade do processo de desinflação. Há um peso maior no corte de juros do BCE antes de outros bancos centrais, como o Fed e o Banco da Inglaterra."

Uma tendência de baixa sustentada na inflação da zona do euro, com dados a serem divulgados na sexta-feira, poderia aumentar as esperanças de um corte na taxa de depósito do BCE no curto prazo e alimentar novos ganhos nas ações. Entretanto, operadores esperam que os juros permaneçam inalterados na reunião de março da próxima semana.

O formulador de política monetária do BCE Yannis Stournaras destacou que o "momento ideal" para o primeiro corte pode ser o final do primeiro semestre, se a inflação continuar a desacelerar e os dados salariais forem favoráveis.

O setor de recursos básicos caiu 2,1%, atingindo o menor nível em quatro meses, na liderança das quedas setoriais, enquanto o de tecnologia subiu 0,4%, liderado por um salto de 6,5% no fornecedor de peças para fabricação de chips BE Semiconductor Industries.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,29%, a 7.684,30 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,02%, a 17.423,23 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,46%, a 7.929,82 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,44%, a 32.557,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,08%, a 10.138,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,00%, a 6.179,67 pontos.