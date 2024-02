TV com comando de voz facilita a vida para além da tela e sai por R$ 1.000

Que tal escolher uma TV que aceita comando de voz? É um recurso bem útil, principalmente na hora de buscar filmes e séries nos serviços de streaming. Ao usar a fala para substituir o processo chato de digitar letra por letra o nome da atração com a ajuda do controle remoto, você economiza um bom tempo. E essa mudança pode valer muito a pena, principalmente se você tiver o hábito de fazer várias pesquisas seguidas até encontrar o conteúdo que deseja assistir.

Embora todas as TVs mais caras aceitem comandos de voz, algumas, inclusive, com o modo hands free, que dispensa o uso do controle remoto, essa função ainda é pouco comum nos modelos mais simples. Mas, pesquisando bem, você irá encontrá-la em televisões a partir de 32 polegadas, que custam R$ 1.000.

Resolução Full HD;

Sistema operacional Android 11;

Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e wi-fi 2.4/5 GHz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução 4K e Dolby Vision/Atmos, para melhorar a imagem e a imersão sonora em conteúdos compatíveis com essas tecnologias;

Sistema operacional Google TV, evolução do Android;

Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e wi-fi 2.4/5 GHz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Smart TV da Samsung com resolução 4K;

Roda o sistema operacional Tizen;

Oferece conectividade Bluetooth, wi-fi e traz assistentes Bixby e Alexa integrados;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar do console;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Resolução 4K com tecnologia Nanocell, que deixa as cores mais puras (próximas às que vemos na vida real);

Processador Alpha5 Gen6 com IA para ajustes de som, brilho e recomendações de conteúdo via menu smart;

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), conectividade Bluetooth e wi-fi;

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ AI e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay e HomeKit.

Como funciona o comando de voz?

O processo mais comum de comando de voz usa o próprio controle remoto, é simples e eficiente. Em geral, os fabricantes de TVs recomendam uma distância aproximada de 10 cm entre o rosto e o controle remoto, onde está embutido o microfone que captará as informações a serem interpretadas e executadas pelo aparelho.

Outra dica é evitar falar rápido ou devagar demais, o que pode atrapalhar o correto reconhecimento das palavras. O barulho no ambiente, o volume da voz e a pronúncia também interferem no sucesso do recurso.

JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM, explica como é o funcionamento da tecnologia:

A TV possui microfones embutidos no próprio gabinete e/ou no controle remoto e usa algoritmos de eliminação de ruídos para capturar corretamente a voz do usuário, considerando variações regionais e sotaques. Em seguida, é feito um processamento do comando pelo software interno do aparelho ou na nuvem. Compreendido o comando, a TV ou se conecta a um serviço de streaming ou executa os comandos internos, como aumentar volume, brilho ou contraste, por exemplo.



JC Rodrigues

Segundo Alex dos Santos, especialista em TVs há 20 anos, outra facilidade vai além das próprias telas.

Se você não tiver uma smart speaker na sala, por exemplo, pode controlar lâmpadas wi-fi e até cortinas motorizadas pelo controle remoto do televisor, deixando a casa mais inteligente.



Alex dos Santos

Para ele, a melhor forma de acionar comandos de voz na TV é através do controle remoto.

O modo hands free, que dispensa o uso do controle em telas mais sofisticadas, não é muito preciso, principalmente quando há pessoas conversando no ambiente.



Alex dos Santos

Quanto à variedade de assistentes, o consumidor deve levar em conta o quanto o restante da casa está conectado a um ecossistema de casa inteligente de um ou outro fabricante.

A Alexa, da Amazon, e o Google Assistente, das TVs com sistema Android, permitem uma integração maior com outros dispositivos do que as soluções proprietárias de marcas como Samsung e LG.



JC Rodrigues

