Com este carregador ultrarrápido, seu celular não vai ficar sem bateria

Quem nunca esqueceu o carregador do celular em casa e acabou sem bateria em um momento importante? Por isso, esse é o tipo de acessório que vale a pena ter mais de um. Melhor ainda quando se trata de um modelo universal ultrarrápido como este da marca Geonav.

Compatível com smartphones Android e iPhones lançados a partir de 2017 — além de iPad, notebooks, tablets, fones de ouvido e caixa de som — o modelo é um dos favoritos dos consumidores na Amazon, parceira do UOL, com mais de 2 mil compras apenas no mês passado. A seguir, mostramos outras vantagens do carregador e a opinião de quem o comprou.

O que esse carregador tem de bom?

É compatível com diversos dispositivos, de celulares a caixa de som.

Conta com duas saídas, que permitem carregar 2 dispositivos simultaneamente: uma USB-C Power Delivery 20 W e outra USB Quick Charge 18W para carregamento rápido.

Promete carregar até 50% da bateria do iPhone em 30 minutos.

Tem circuito inteligente que identifica automaticamente o uso simultâneo e reduz a potência total para 15 Watts (5V-3A) para não sobrecarregar o sistema;

É bivolt.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon, parceira do UOL. Veja algumas avaliações.

Uso com o carregador por indução do iPhone há mais de um ano. Está como novo, e carrega muito rápido. Recomendo pela qualidade e eficiência. Marilia Franco

Gostei do tamanho e do material que é bem resistente, diferente de outra marca que tenho. Carrega bem rápido usando qualquer uma das entradas. Inácio

Excelente! Já uso há um tempo e carrega rápido, em 1h30 mais ou menos. Modelo seguro e homologado pela Anatel. Carla Eduarda

Principais reclamações

Alguns clientes relatam que uma das entradas do carregador deixou de funcionar em pouco tempo, enquanto outros afirmam que o carregamento é lento. Confira as principais críticas:

Já é a segunda fonte que eu compro. A segunda usei pouco tempo e já não funciona uma das entradas. Joyce

Funcionou apenas na primeira semana, agora, leva mais de 8 horas para dar uma carga completa. Gilmar Cerqueira de Souza

