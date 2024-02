Série 'We Speak Arabic' está disponível no sistema de entretenimento a bordo E-BOX da Etihad Airways

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi (ALC, na sigla em inglês) anunciou que sua popular série 'We Speak Arabic' (Nós Falamos Árabe) está disponível para os passageiros da Etihad Airways por meio do sistema de entretenimento de bordo E-BOX da companhia aérea.

'We Speak Arabic' oferece uma abordagem dinâmica e eficiente para o aprendizado do idioma árabe, com episódios envolventes que levam os espectadores a uma jornada imersiva para aprimorar sua proficiência linguística e, ao mesmo tempo, apresentá-los à herança árabe. A série atende a alunos de todas as idades e nacionalidades, capacitando-os a dominar o árabe como um idioma de conhecimento, cultura e criatividade.

A iniciativa permite que os passageiros da Etihad Airways aproveitem a série 'We Speak Arabic' durante o voo. A colaboração visa facilitar o aprendizado do árabe para não falantes do idioma por meio de conteúdo digital inovador, promovendo habilidades linguísticas e compreensão cultural.

Saeed Hamdan Al Tunaiji, diretor-executivo do ALC, disse que essa colaboração com a Etihad Airways é um passo significativo para o avanço da missão do Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi de promover a língua como uma porta de entrada para o conhecimento, a cultura e a criatividade, expandindo o alcance do nosso conteúdo educacional para beneficiar os entusiastas da língua em todo o mundo. "Oferecer nossa principal série We Speak Arabic aos passageiros da Etihad Airways serve para refletir o papel central de Abu Dhabi como um pólo literário e cultural e também ajuda a promover a capital dos Emirados Árabes Unidos como um ponto turístico, uma vez que vários episódios da série mostram lugares icônicos da cidade, seu rico patrimônio e muitas comodidades e atrações", destacou.

Amina Taher, vice-presidente de Marca, Marketing e Patrocínios da Etihad Airways, ressaltou que na Etihad, "acreditamos que viajar deve ser mais do que apenas uma viagem de um destino a outro; deve ser uma oportunidade para descobrir, aprender e se conectar. Nossa parceria com o Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi e a integração da série 'We Speak Arabic' em nosso premiado sistema de entretenimento a bordo E-BOX refletem nosso compromisso de aprimorar a experiência de viagem, fornecendo aos nossos passageiros as ferramentas para se conectarem com a cultura e o patrimônio da região. Essa parceria é uma prova de nossa crença de que o idioma é uma ponte para a compreensão, e esperamos que ela abra portas para novas experiências e conexões para todos os nossos passageiros", enfatizou.

Anteriormente, a série 'We Speak Arabic' só estava disponível para o público por meio de clipes curtos nos canais de mídia social do ALC, enquanto os episódios completos podiam ser acessados no site do Centro e no canal do YouTube. Com um total de 23 clipes e episódios, a iniciativa oferece aos alunos uma gama abrangente de aulas de árabe, atendendo a vários níveis de proficiência.