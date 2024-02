Senador gasta R$ 32 mil ao remarcar voo para participar de ato de Bolsonaro

O senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário nacional de Pesca e Aquicultura no governo de Bolsonaro, gerou um custo adicional de R$ 32 mil aos cofres públicos ao remarcar voo para participar da manifestação em apoio ao ex-presidente, na avenida Paulista, em São Paulo. Ao UOL, o parlamentar informou que a viagem foi autorizada e custeada pelo Senado.

O que aconteceu

O político iria inicialmente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Lisboa, em Portugal, onde participará da BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), e o trecho final de volta para Florianópolis (SC), com conexão em São Paulo. As passagens foram compradas no fim de janeiro e a missão, programada entre os dias 17 e 26 de fevereiro.

Devido à manifestação pró-Bolsonaro, no entanto, o parlamentar realizou a alteração nas datas e a remarcação de voos: ele foi para Dubai e voltou para a capital paulista. Agora, o político irá para Lisboa apenas no início de março.

Com isso, o valor dos bilhetes foi de R$ 45.811,87 para R$ 77.973,84, conforme registros oficiais do Portal da Transparência, pagos pelo Senado. Ao UOL, Seif não explica o motivo da alteração nas passagens, mas diz que a viagem foi devidamente autorizada e custeada pelo Senado.

A missão oficial a Feira Internacional de Turismo, em Lisboa, foi a convite do Governo do Estado de Santa Catarina e devidamente autorizada e custeada pelo presidente do Senado. Como membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e pelo ineditismo da participação de Santa Catarina, em feira internacional, representarei o nosso estado e o Brasil, não só na feira, mas em diversas outras agendas bilaterais de interesse no fomento do setor turístico catarinense. Jorge Seif, em nota enviada ao UOL

Neste domingo, Jorge Seif participou do ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na Paulista. Ele postou foto ao lado dos senadores Magno Malta, Ciro Nogueira, Marcio Bittar, Hiran Gonçalves e Carlos Portinho com a seguinte legenda. "O Senado Federal muito bem representado ontem, na Avenida Paulista. Seguimos juntos na defesa da nossa Constituição, da Liberdade e da Democracia."