Sakamoto: Bolsonaro defende que bandido bom é o anistiado e se inclui nessa

O pedido de anistia feito pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) no ato da Avenida Paulista no último domingo não era para os presos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado, mas para ele mesmo, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto ao UOL News desta segunda (26).

Foi o ponto alto da manifestação do domingo. Quando ele fala 'os pobres coitados do 8 de janeiro', ele está pouco se lixando para o pessoal que está preso na Papuda [Complexo Penitenciário no Distrito Federal], na Colmeia [Penitenciária Feminina no Distrito Federal], que deve ainda ser julgado, que foi condenado. Ele está preocupado com ele mesmo. Essa parte é a mais descarada da manifestação . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, ao sugerir 'esquecer e passar uma borracha no passado para viver todo mundo em paz' , Bolsonaro usa as pessoas que vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro de 2023 para deputados e senadores aprovarem um projeto de lei de anistia.

É claro que esse projeto está sendo discutido no Congresso há um tempo e ele não pega só o pessoal do 8 de janeiro. A ideia dele é para anistiar, principalmente, Jair Messias Bolsonaro pelo que aconteceu - e não só no 8 de janeiro. Isso envolve todo o processo golpista anterior, pós-segundo turno. É basicamente o Bolsonaro pedindo que aprovem um projeto sob justificativa dos bagrinhos, mas que 'me tire disso, por favor'. O que ele coloca na mesa é um pedido para rever todo o processo . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O político que criou sua carreira usando o bordão que 'bandido bom é bandido morto' agora está defendendo do alto de um carro de som na Avenida Paulista que bandido bom é bandido anistiado. Porque, na prática, muitos ladrões tem crimes menos graves do que uma tentativa de golpe de estado, de transformar uma democracia em vinagre. Bolsonaro está pedindo: bandido bom é bandido anistiado e me incluam nessa . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

