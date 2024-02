Ronilso: Malafaia age como 'cão nervoso' de Bolsonaro e dobra aposta em ato

O pastor Silas Malafaia foi o único a gritar mais alto e a agir como "cão nervoso" de Jair Bolsonaro (PL) durante o ato de apoio ao ex-presidente no último domingo (25) em São Paulo, afirmou o teólogo e colunista Ronilso Pacheco no UOL News desta segunda (26).

O Malafaia é uma das únicas pessoas que podiam dobrar a aposta e fez isso. O Bolsonaro foi muito comedido para Bolsonaro e foi provavelmente bem orientado para fazer isso. O Malafaia está completamente comprometido com o projeto bolsonarista, é um dos grandes pastores da extrema direita evangélica que continua [como apoiador], uma espécie de escudo, o cão nervoso do Bolsonaro para toda obra. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Pacheco reforçou que a dupla Malafaia e Bolsonaro é a personificação da junção do extremismo religioso com extrema direita no Brasil.

É importante ver até que ponto temos essa junção ou se esse grupo sempre esteve em algum tipo de radicalização e encontrou em Bolsonaro alguém que personificou essa radicalização. Nunca tivemos alguém que assumisse tão publicamente o compromisso com a supremacia cristã ultraconservadora no Brasil. E Bolsonaro fez isso, sendo a pessoa perfeita para agregar todos esses projetos da extrema direita religiosa para impor um fundamentalismo cristão que de alguma maneira usurpa todas as lutas de direitos no Brasil. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

A junção não é nova, mas encontrou no Bolsonaro uma personificação. É um projeto cada vez mais bem estabelecido e organizado. Apesar de todas as contradições internas que tem nesse grupo, essa radicalização desse grupo evangélico extremista definitivamente veio para ficar no Brasil. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

