Roma vence Torino por 3 a 2 no Campeonato Italiano

ROMA, 26 FEV (ANSA) - A Roma venceu o Torino por 3 a 2 no Stadio Olimpico nesta segunda-feira (26) pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Os três gols da equipe da capital foram marcados por Paulo Dybala, que manteve o seu time na sexta posição, apenas dois pontos atrás do Bologna, que neste momento fecha a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

A Roma abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti de Dybala mas cedeu o empate dois minutos mais tarde com o gol de Duván Zapata.

O time do técnico Daniele De Rossi alcançou a vitória com mais dois gols de Dybala aos 12 e aos 24 minutos da etapa final.

O Torino descontou para 3 a 2 com o gol contra de Dean Hujisen aos 43 minutos do segundo tempo.

Com 44 pontos na Serie A, a Roma volta a campo no próximo sábado às 14h no horário de Brasília para jogar contra o Monza fora de casa.

O Torino está na 10ª posição com 36 pontos e joga também no próximo sábado, às 16h45 no horário de Brasília, contra a Fiorentina em Turim. (ANSA).

