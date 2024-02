Reunião financeira do G20 deixará de lado geopolítica e se concentrará na economia

Por Andrea Shalal e Bernardo Caram e Leika Kihara

SÃO PAULO/BRASÍLIA/TÓQUIO (Reuters) - Com seus países profundamente divididos em relação aos ataques de Israel a Gaza, as autoridades financeiras das principais economias do Grupo dos 20 estão prontas para deixar de lado a geopolítica e se concentrar em questões econômicas globais quando se reunirem em São Paulo nesta semana.

O Brasil, interessado em garantir uma sessão produtiva que chegue a um consenso sobre as principais prioridades econômicas, propôs uma declaração de encerramento muito mais curta do que nos últimos anos - uma medida já negociada com outros membros, de acordo com uma fonte do governo brasileiro e uma segunda fonte familiarizada com o esboço.

O Brasil é o atual presidente do G20.

A última versão, ainda em fase de finalização, menciona os riscos de fragmentação e conflitos globais em termos gerais, mas omite qualquer referência direta à invasão da Ucrânia pela Rússia ou à guerra entre Israel e Gaza, disseram as fontes.

As autoridades financeiras e os banqueiros centrais dos EUA, da China, da Rússia e das outras maiores economias do mundo se reunirão em São Paulo para analisar os desdobramentos econômicos globais em um momento de desaceleração do crescimento, crescentes pressões de cargas de dívidas recordes e temores de que a inflação ainda não possa ser controlada, o que está mantendo as taxas de juros altas.

No mês passado, o Fundo Monetário Internacional disse que a chance de um "pouso suave", em que a inflação cai sem desencadear uma recessão global dolorosa, havia aumentado, mas alertou que o crescimento geral e o comércio global continuam abaixo da média histórica.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, há quase exatamente dois anos, abalou o G20, expondo as falhas há muito existentes no grupo e frustrando os esforços das autoridades do G20 para chegar a um consenso sobre uma declaração final, ou comunicado, após suas reuniões.

A Índia e a Indonésia, que detinham a presidência do G20 antes do Brasil, optaram por declarações de presidência que resumissem as áreas de acordo e registrassem as vozes discordantes - principalmente a Rússia - mas até mesmo isso poderia ser difícil, dadas as amargas divisões sobre a guerra de quatro meses em Gaza. A guerra estourou quando os ministros se reuniram pela última vez em Marrakech, no Marrocos, em outubro, intensificando as divisões entre os Estados Unidos e seus aliados ocidentais e os países não ocidentais do G20.

O Brasil, a Arábia Saudita e a África do Sul têm criticado abertamente o ataque implacável de Israel a Gaza desde o ataque surpresa de 7 de outubro, no qual o grupo islâmico palestino Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e fez 253 reféns, disse uma fonte do G7. Os ataques retaliatórios de Israel já mataram mais de 29.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Os EUA, por sua vez, vetaram na semana passada uma proposta de resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a guerra entre Israel e o Hamas, bloqueando a exigência de um cessar-fogo humanitário imediato e, em vez disso, pressionando por um cessar-fogo temporário vinculado à libertação dos reféns restantes mantidos pelo Hamas.

As profundas diferenças sobre Gaza exigiram uma abordagem diferente este ano, disse a autoridade brasileira, acrescentando: "Se o tópico for incluído, não haverá consenso."

Para evitar que as diferenças sobre Gaza atrapalhem o progresso das questões econômicas, o Brasil propôs uma declaração mais curta, sem menção específica a nenhuma das guerras. Washington argumentou contra uma linguagem que responsabilizasse Israel, o que a África do Sul e outros países argumentaram ser necessário se a declaração mencionasse e condenasse a guerra da Rússia contra a Ucrânia, disse uma fonte do G7.

"ETHOS MAIS AMPLO"

O Brasil quer que as discussões desta semana se concentrem em acabar com a desigualdade, reformar a tributação internacional, lidar com o problema da dívida soberana e trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável. As reformas dos bancos multilaterais e o financiamento climático terão mais destaque nas reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington, em abril, disse a fonte brasileira.

Mark Sobel, presidente do Fórum de Instituições Monetárias e Financeiras Oficiais (OMFIF) dos EUA, disse que retirar a geopolítica do comunicado fazia sentido para um grupo que historicamente se concentrava em questões econômicas e financeiras.

"Sim, isso reflete a divisão, mas também reflete esse ethos mais amplo dos ministros das finanças e dos banqueiros centrais de se concentrarem em questões econômicas e financeiras de forma técnica", disse ele.

Uma autoridade do G7 disse que a declaração provavelmente seria "concisa e ambígua, mencionando apenas questões em que não há controvérsia"

A secretária do Treasury dos EUA, Janet Yellen, planeja ressaltar a importância do órgão do G20, destacando os esforços de colaboração para enfrentar os desafios globais, como a dívida soberana e a pandemia da Covid-19, disse uma autoridade sênior dos EUA.

Yellen se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para comemorar os 200 anos das relações entre os EUA e o Brasil, um evento que, segundo a autoridade brasileira, foi concebido para destacar o "interesse do país sul-americano em não adotar uma abordagem divisiva, mas se concentrar em esforços construtivos".

Uma questão não resolvida é até que ponto os EUA, o Japão e o Canadá prevalecerão na exigência de uma menção aos impactos econômicos dos conflitos geopolíticos no comunicado, disse a primeira autoridade brasileira.

Mas o fracasso dos ministros das Relações Exteriores do G20 em incluir a questão enviou um forte sinal, disse a autoridade.

"O resultado da reunião fortalece nosso entendimento de que o tema (da geopolítica) não deve ser incluído no comunicado."

Eric Pelofsky, ex-funcionário sênior dos EUA, atualmente na Fundação Rockefeller, disse que há valor em se reunir em configurações como o G20, apesar das claras diferenças.

"Às vezes, falar sem sucesso ainda é falar. Talvez isso signifique que, no final do dia, alguém tome um café que não deveria ter tomado e encontre um pouco de consenso que não deveria saber que existia."