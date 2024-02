Punição ao Everton é reduzida de 10 para 6 pontos no Campeonato Inglês

A punição que tirava dez pontos do Everton no Campeonato Inglês por infrações financeiras foi reduzida para seis pontos após o clube recorrer, anunciou a Premier League nesta segunda-feira (26).

A decisão dá um pouco de alívio aos 'Tofees', que sobem para a 15ª posição na tabela, com cinco pontos de vantagem sobre a primeira equipe da zona de rebaixamento, o Luton (18º).

O Everton, time histórico do futebol inglês, foi punido em outubro do ano passado com a perda de dez pontos no campeonato por violar as regras de rentabilidade e viabilidade.

Segundo a Premier League, o clube teve um prejuízo de 124,5 milhões de libras esterlinas (R$ 786,6 milhões na cotação atual) em um período de três anos que terminou ao fim da temporada 2021/2022, enquanto a regra autoriza os clubes ingleses a terem uma perda máxima de 105 milhões de libras (R$ 663,4 milhões) nesse tempo.

Em seu recurso, o Everton ressaltou "nove aspectos, ligados à punição e não tanto à infração, reconhecida pelo próprio clube".

"Dois destes nove motivos foram acolhidos pela Comissão de Apelação, que reduziu a punição inicial de dez pontos para seis", explicou a Premier League.

"Embora o clube continue digerindo a decisão da Comissão de Apelação, estamos satisfeitos pelo nosso recurso ter levado a uma redução da punição", escreveu o Everton em um comunicado.

O Everton continua sob uma outra investigação por infrações similares, relativas ao período financeiro até junho de 2023.

-- Classificação atualizada do Campeonato Inglês:

Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 60 26 18 6 2 63 25 38

2. Manchester City 59 26 18 5 3 59 26 33

3. Arsenal 58 26 18 4 4 62 23 39

4. Aston Villa 52 26 16 4 6 56 35 21

5. Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 14

6. Manchester United 44 26 14 2 10 36 36 0

7. Brighton 39 26 10 9 7 49 41 8

8. Wolverhampton 38 26 11 5 10 40 40 0

9. Newcastle 37 26 11 4 11 54 45 9

10. West Ham 36 25 10 6 9 36 44 -8

11. Chelsea 35 25 10 5 10 42 41 1

12. Fulham 32 26 9 5 12 36 42 -6

13. Crystal Palace 28 26 7 7 12 31 44 -13

14. Bournemouth 28 25 7 7 11 33 47 -14

15. Everton 25 26 8 7 11 28 34 -6

16. Brentford 25 25 7 4 14 35 44 -9

17. Nottingham 24 26 6 6 14 34 48 -14

18. Luton Town 20 25 5 5 15 35 51 -16

19. Burnley 13 26 3 4 19 25 58 -33

20. Sheffield United 13 26 3 4 19 22 66 -44

