Organização Mundial do Comércio é crucial para que o comércio verde ajude a cumprir as metas climáticas, diz ministro finlandês

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Organização Mundial do Comércio (OMC) tem um papel importante na promoção do comércio de bens e serviços ambientais, o que ajudará as nações do mundo a cumprir suas metas climáticas, disse Ville Tavio, ministro do Comércio Exterior e Desenvolvimento da Finlândia, à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM).

Como líder em tecnologias limpas, a Finlândia defende um comércio mais aberto e livre nesse setor, afirmou ele em uma entrevista durante a 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) da OMC, que começou na segunda-feira em Abu Dhabi.

Para Tavio, há muito o que fazer para obter condições equitativas em que as tecnologias de baixa energia possam ser comercializadas. "Acredito que a OMC também desempenhará um papel importante nesse setor", declarou o chefe da delegação finlandesa na MC13.

A Finlândia tem metas ambiciosas de neutralidade climática para 2035, desenvolveu tecnologias limpas e de baixa energia e as está implantando em todos os setores por meio da digitalização, explicou. O ministro enfatizou que o comércio aberto e livre de tecnologias limpas ajudará a cumprir as metas climáticas.

E acrescentou que "devemos ser mais ambiciosos em relação ao comércio e ao meio ambiente; olhando para além da MC13, a facilitação e a liberalização do comércio de bens e serviços ambientais devem ser uma meta de longo prazo para a OMC", defendeu.

Grandes esperanças nos Emirados Árabes Unidos

Realizando negociações comerciais globais cruciais, a MC13, com duração de quatro dias, continuará até quinta-feira, 29 de fevereiro, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC). Cerca de 164 nações e blocos comerciais estão participando da Conferência Ministerial, o principal órgão de tomada de decisões da OMC, que se reúne normalmente a cada dois anos.

Falando sobre os Emirados como anfitriões da MC13, o ministro destacou: "Tenho uma experiência muito boa com os Emirados Árabes Unidos como anfitriões da Conferência Climática COP 28, da qual participei no ano passado. Este é um ótimo país para sediar esses eventos e acho que os EAU podem definitivamente sediar mais desses eventos no futuro", ressaltou.

Comércio eletrônico, economia circular

Tavio afirmou o apoio da Finlândia à extensão da moratória sobre as taxas alfandegárias nas transmissões eletrônicas.

Esse setor está crescendo ano a ano e queremos mais comércio eletrônico, observou ele. "Portanto, esperamos que seja um setor livre e que continue assim. É muito importante ter um comércio livre de alfândega em todo o mundo e isso é um benefício para todos."

O ministro recomendou mais discussões sobre a economia circular para promover globalmente suas melhores práticas. Ele está participando de um evento paralelo da MC13 que examina como o sistema de comércio global pode apoiar a transição para uma economia circular, organizado pela Finlândia em colaboração com o Fórum Econômico Mundial.

"Também devemos aproveitar ao máximo o comércio para resolver os desafios do desenvolvimento global, especialmente integrando melhor os países menos desenvolvidos (LDCs) à economia internacional", enfatizou Tavio.

Laços comerciais entre a Finlândia e os Emirados Árabes Unidos

O ministro destacou que os Emirados Árabes Unidos são o maior parceiro comercial da Finlândia na região do Golfo. "Temos muito a fazer para desenvolver nosso comércio em termos de digitalização, na qual a Finlândia é líder mundial. Uma grande variedade de tecnologias pode ser exportada e importada entre os dois países", disse.

Tavio afirmou que a Finlândia continua comprometida com o fortalecimento da cooperação econômica bilateral. Há um grande potencial para aumentar o comércio e os investimentos, especialmente em informação, comunicação e tecnologia (ICT), digitalização, energia limpa e economia circular.

Além disso, o ministro finlandês explicou que as possíveis áreas para empreendimentos conjuntos incluem soluções de mobilidade e cidades inteligentes, juntamente com outras tecnologias inovadoras no setor de saúde e educação.