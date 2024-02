Mossoró: dupla cavou buraco para fugir de drones que detectam calor, diz TV

As buscas pelos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) continuam e estão causando medo na população local. Na última semana, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça pagaram R$ 5 mil por proteção em um esconderijo em Baraúna (RN). As informações foram exibidas ontem no "Fantástico", da TV Globo.

Confira as novidades das buscas

Os dois fugitivos pagaram R$ 5 mil por proteção em um esconderijo em Baraúna (RN). Eles ficaram em uma casa na zona rural da cidade, a cerca de 25 km da Penitenciária de Mossoró, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) repassadas à TV Globo.

O esconderijo foi cedido por uma família, que contou à polícia que foi rendida e ameaçada. As informações são dos colunistas Mirelle Pinheiro e Carlos Carone, do site Metrópoles.

Dupla cavou buraco para fugir de drones que detectam calor. O buraco cavado no solo do lado de fora da casa serviria para que os fugitivos pudessem eventualmente se esconder dos drones que detectam calor humano usados pela PF.

Fugitivos ficaram na casa durante sete dias. Além da espécie de "bunker", os agentes também encontraram no local redes para dormir, embalagens de comida, um facão e uma lona. Local foi encontrado depois de fugitivos abandonarem a casa.

População local relata medo. O agricultor Francisco Barbosa da Silva, que mora em Baraúna há mais de dez anos, disse à TV Globo que não tinha ideia de que estava ao lado dos foragidos. "Olha, do lado de casa. Tá vendo?".

"Nós ficamos assustados", relata outro morador. "O cabra está deitado e vai encontrar um tiroteio de bala. Como é que o cabra escapa?", questiona Ivaldo Moura. "Pode ter um confronto de bala, esse tipo de coisa, né? A gente teme isso", afirma a moradora Maria José.

Muitos moradores aqui da cidade estão com medo. Qualquer barulhozinho à noite, já pensa que são eles. As pessoas: 'É os bandidos, é o pessoal que saiu, que fugiu da cadeia'.

Expedito de Souza Filho, morador da região, ao "Fantástico"

Por ora, as buscas pelos fugitivos ainda se concentraram nos entornos da cidade de Baraúna, segundo a PRF.