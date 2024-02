Ministro ucraniano diz que 160 toneladas de grãos foram destruídos na Polônia

São Paulo, 26 - Um total de 160 toneladas de grãos da Ucrânia que estavam em trânsito para o porto de Gdansk, na Polônia, foram destruídos perto da cidade polaca de Bydgoszcz, segundo o ministro de Infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov. "O quarto caso de vandalismo nas estações ferroviárias polonesas. O quarto caso de impunidade e irresponsabilidade", escreveu nas redes sociais, acrescentando que estava em contato com a polícia do país vizinho.Os produtos agrícolas ucranianos têm sido alvo de protestos na Europa. Na última terça-feira, agricultores poloneses bloquearam passagens da fronteira da Polônia com a Ucrânia, queimando pneus e retirando grãos de vagões de trens, em protesto contra a importação de alimentos ucranianos e as políticas ambientais da União Europeia. Eles alegavam que os produtos da Ucrânia geram excesso de oferta no mercado, reduzindo preços e sua renda.U