Ministro do Exterior dos Emirados discute relações bilaterais e situação na região com homólogo de Vanuatu

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, recebeu Seremaiah Nawalu, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comércio Exterior da República de Vanuatu.

Durante a reunião em Abu Dhabi, os dois analisaram as relações bilaterais e as áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a República de Vanuatu, bem como as oportunidades de promovê-las em vários domínios, entre eles, econômicos, de energia renovável, de investimento, comerciais e de desenvolvimento. Os dois ministros também discutiram os recentes desenvolvimentos na região e trocaram opiniões sobre várias questões regionais e internacionais.

Abdullah bin Zayed deu as boas-vindas à visita de Nawalu expressando vontade de que a vinda aos Emirados contribua para fortalecer a cooperação. Por sua vez, o vice-primeiro-ministro de Vanuatu expressou a aspiração de seu país em consolidar as relações crescentes com os EAU, elogiando a posição de liderança dos Emirados em nível regional e internacional.

A reunião contou com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; e Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro-assistente das Relações Exteriores para Assuntos Econômicos e Comerciais.