Militar tinha 111 armas em imóvel onde houve explosão em SP e é procurado

Um militar reformado tinha 111 armas em um imóvel que explodiu no último sábado (24) em Campinas (SP), deixando ao menos 37 pessoas feridas, segundo a polícia.

O que aconteceu

Militar está sendo procurado pelas autoridades. Virgilio Parra Dias, 69, coronel reformado do Exército, não foi encontrado para prestar esclarecimentos. "Exames periciais foram solicitados no local e todas as diligências cabíveis para esclarecer o ocorrido prosseguem", diz a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), por meio de nota.

Granadas, pólvora e munição foram encontradas no apartamento. Devido ao risco de explosão, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM de São Paulo retirou duas granadas do imóvel, detonadas em local adequado. Além disso, agentes encontraram no apartamento 25 embalagens com pólvoras e 15 carregadores com munição.

Dono do imóvel tem registro de CAC. O oficial reformado possui registro ativo de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), segundo informou ao UOL o Comando Militar do Sudeste. Ele atuava como instrutor de tiro.

Coronel Parra recebe R$ 29 mil mensais como militar reformado. Ele frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, escola de ensino superior do Exército no Rio de Janeiro. Segundo o portal de transparência do governo federal, ele foi reformado em dezembro de 2010 e recebe uma remuneração bruta de mais de R$ 29 mil mensais.

O que se sabe sobre o caso

Imóvel estava sem moradores. O Exército informou que o imóvel do militar, que iniciou a explosão, estava sem moradores no momento do incidente. As equipes de resgate socorreram um cachorro, que saiu ileso do apartamento.

A explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio. Quatro moradores que estavam em andares superiores tiveram de ser resgatados de rapel, com a ajuda de cordas. Peritos do município fazem a análise técnica do edifício.

Moradora disse ter corrido para fora do prédio 'de camisola e tudo'. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, Sônia Durigan relatou ter ouvido uma explosão atrás da outra. "Meu vizinho começou a sair correndo, eu também comecei", contou. "Dava a impressão de que o prédio estava caindo".